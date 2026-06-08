Israel angriper iranske militære mål etter iransk rakettangrep på israelsk territorium

Israels luftforsvar har lansert en rekke luftangrep mot militære mål i Iran etter at Iran svarte med raketter mot Israel. USA advarer mot gjengjeldelse og presser på for en endelig avtale med Iran.

Israels luftforsvar kunngjorde søndag at de har utført en rekke luftangrep mot flere militære anlegg i Iran s vestlige og sentrale regioner. Angrepene ble igangsatt kort tid etter at Iran svarte på et israelsk angrep på Libanon med en rakettbølge mot Israel.

Ifølge en uttalelse fra Israels forsvarsstab (IDF) var målet å slå ned mål som er knyttet til den iranske regjerings militære infrastruktur, inkludert radarstasjoner og kommando‑ og kontrollanlegg. IDFs sjef Eyal Zamir uttalte at Israel vil reagere med full kraft så snart det får grønt lys fra de politiske lederne. Han fremhevet at de planlagte angrepene var en del av en bredere strategi for å hindre videre provokasjoner fra Iran og beskytte Israels luftrom.

Iran svarte på angrepet med å erklære at de har brukt raketter mot den israelske flybasen Ramat David sørøst for Haifa som et symbolsk svar på tidligere israelske handlinger i Beirut. Revolusjonsgarden beskrev slaget som en advarsel til både USA og Israel om at våpenhvilen som ble inngått den 8. april er i fare.

Til tross for den militære intensiteten rapporterte iranske kilder at ingen sivile ble skadet i rakettildelene mot Israel, noe som ble fremhevet av både iranske og israelske myndigheter. Den amerikanske presidenten Donald Trump har i flere offentlige uttalelser gjort det klart at han ønsker å unngå en eskalering av konflikten. Trump kontaktet Israels statsminister Benjamin Netanyahu og oppfordret til at Israel avstår fra å gjengjelde de iranske rakettangrepene.

Presidenten påpekte at en eventuell respons fra Israel kunne forlenge en allerede langvarig konflikt i flere tiår, og han understreket viktigheten av å fullføre forhandlingene med Iran. Trump avdekket også at USA vurderer alle muligheter, inkludert et mulig militært raid, dersom forhandlingene svikter. Til tross for disse advarslene fortsatte både Israel og Iran med å styrke sine defensive posisjoner, mens den internasjonale scenen følger utviklingen med økt bekymring for en bredere regional konflikt





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