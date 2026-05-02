Israel fortsetter angrep i Libanon – minst 13 drept

Israelske angrep mot Sør-Libanon fortsetter til tross for våpenhvile, med minst 13 drepte fredag. Hizbollah svarer med rakettangrep mot Nord-Israel. Humanitær krise forverres.

Israel fortsatte fredag sine omfattende militære operasjoner i Sør- Libanon , noe som resulterte i minst 13 dødsfall ifølge rapporter fra det libanesiske helsedepartementet og statlige medier.

De to månedene med israelske angrep har etterlatt seg enorme ødeleggelser over hele regionen, spesielt i havnebyen Tyr og omkringliggende områder. Samtidig intensiverte Hizbollah sine motangrep, og avfyrte en rekke raketter og droner mot Nord-Israel, hvor to israelske soldater ble lett såret i et droneangrep. Denne eskaleringen skjer til tross for en våpenhvileavtale som trådte i kraft 17. april, og som nylig ble forlenget. Situasjonen er preget av gjensidige anklager om brudd på avtalen, og en økende humanitær krise.

Fredag ettermiddag utstedte Israel en evakueringsordre for innbyggerne i landsbyen Habboush, nær Nabatieh, og advarte om fare for de som befinner seg i nærheten av Hizbollahs anlegg. Tragisk nok ble åtte mennesker drept i et luftangrep mot Habboush kort tid etter advarselen, inkludert en kvinne og et barn. I tillegg ble 21 personer såret i dette angrepet.

Ytterligere fire mennesker mistet livet og fire ble skadet i angrep mot tre andre landsbyer nær Zrarieh, og et angrep i Ain Baal, nær Tyr, resulterte i én død og sju skadde. Totalt har over 2600 mennesker blitt drept og over 8000 såret i israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, og over 100 av de drepte er helsearbeidere. Israelske styrker har systematisk ødelagt grenselandsbyer, infrastruktur og boliger, og advarer innbyggerne mot å returnere til sine hjem.

Israel fortsetter også å okkupere områder i Sør-Libanon, hvor de ifølge rapporter ødelegger sivil infrastruktur med overlegg. Denne situasjonen forverrer den allerede prekære humanitære situasjonen, og truer over 1,2 millioner mennesker i Libanon med sult. Til tross for den pågående volden og de alvorlige advarslene, har mange libanesere valgt å returnere til sine hjem i Sør-Libanon etter å ha vært på flukt i flere uker. Umm Ali Khodor er en av dem.

Hennes leilighet ble ødelagt både i krigen mellom Hizbollah og Israel i 2024 og i den nåværende konflikten. – Vi ble fordrevet, vi leide et hus, men situasjonen er veldig vanskelig. Vi kunne ikke fortsette slik, så vi vendte tilbake til vårt hjem, forteller hun.

Israel hevder at angrepene mot Hizbollah og den fortsatte okkupasjonen i sør er i samsvar med våpenhvileavtalen med Libanons regjering, og begrunner dette med retten til å gripe inn mot planlagte, nær forestående eller pågående angrep. Samtidig anklager Israel Hizbollah for å bryte våpenhvilen gjennom sine motangrep. Denne fastlåste situasjonen, preget av gjensidige anklager og vedvarende vold, skaper en dyp humanitær krise og setter sivilbefolkningen i en ekstremt sårbar posisjon.

Den manglende evnen til å opprettholde en varig våpenhvile truer med å forlenge lidelsen og ødelegge fremtiden for mange libanesere





