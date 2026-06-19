Israel fortsetter å angripe Gaza, minst 1000 palestinere er drept

Israel har fortsatt å angripe over hele Gaza, og minst 1000 palestinere er drept siden det, ifølge lokale helsemyndigheter. FNs barnefond Unicef sier at antall palestinske barn som er drept siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas ble erklært, er et "absurd og knusende tall".

Til tross for våpenhvile n har Israel fortsatt å angripe over hele Gaza . Minst 1000 palestinere er drept siden det, ifølge lokale helsemyndigheter. FNs barnefond Unicef sier at antall palestinske barn som er drept siden våpenhvile n mellom Israel og Hamas ble erklært, er et "absurd og knusende tall".

– I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig ett barn drept hver eneste dag i åtte måneder, sier Unicef-talsmann James Elder. I mange, mange måneder er omverdenen blitt fortalt at det råder våpenhvile i Gaza, men for palestinske barn er denne såkalte våpenhvilen blitt en ond og dødelig illusjon, sier Elder videre og påpeker at barna ikke er drept i en krigssone. – De ble drept hjemme. På skolen.

Mens de lekte, spilte fotball. Mens de fisket. De ble skutt, bombet og truffet av droner, sier han. Leger gjør alt de kan for å behandle de alvorlige skadene de sårede sitter igjen med, og som vil få livsvarige konsekvenser for dem.

I tillegg til de drepte er over 400 barn såret siden våpenhvilen ble innført, mange av dem med katastrofale skader. Elder trekker også fram de dype traumene som preger Gazas barn. – Frykt. Tap og vold er vevet inn i deres barndom.

Traumene er så dype at de påvirker barns evne til å spise, sove godt, og selvfølgelig, utvikle seg normalt, sier han. – Fortsatt dreping av barn er ikke et resultat av mangel på valgmuligheter, men manglende politisk vilje, sier Elder. – Vi må slutte å akseptere et nivå på barnedødsfall som ville utløst internasjonalt raseri hvor som helst ellers i verden. Vi må slutte å normalisere det unormale, insisterer Unicef-talsmannen





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