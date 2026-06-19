Israel goodt Libanon mens fredsavtale mellom USA og Iran i fare

Den potensielle fredsavtalen mellom USA og Iran kan ryke før den blir iverksatt. Israel har intensivt bombet Libanon, og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir krever at hele Libanon brenner. Ambulansearbeidere i Beirut utsatt for konstant fare, mens tusenvis flykter fra grenseområder. Stormaktene spiller om Libanons fremtid.

Den potensielle Fredsavtale n mellom USA og Iran står i fare for å ryke før den engang blir iverksatt. Fredag morgen uttalte den høyreekstreme israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir at Israel går bananas mot Libanon som følge av kontroversene om Libanon s rolle i avtalen.

Han gikk enda lengre og krever at hele Libanon settes i brann, ifølge utsagnet Hele Libanon må brenne. Mens fredssamtaler var planlagt fredag, har Det hvite hus annonsert at samtalen er avlyst. I Libanon holder innbyggerne pusten denne uken ettersom det lille landet ved Middelhavet kan bli avgjørende for den nedtegnede løsningen på stormaktskrigen i Midtøsten. Det israelske militæret gjennomførte natt til fredag angrep mot flere områder sør i Libanon.

Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier, og angrepene kan nå nå Beirut. Det er noe 23-åringen Riwa Haidar godt er klar over. Hun er ambulansearbeider for Røde Kors og vet at neste israelsk angrep kan komme når som helst. VG møtte henne og kollegene hennes på jobb i Beirut.

Til vanlig bor Riwa Haidar i Dahieh, sør i den libanesiske hovedstaden. Bydelen, der Hizbollah har stått sterkt, har vært utsatt for omfattende israelske bombekampanjer siden mars. Derfor flyttet hun og foreldrene til et tryggere område i Beirut. Likevel fortsetter hun å returnere til nabolaget på oppdrag for Røde Kors.

Vi vet at det er en risiko med det vi gjør, sier hun. Som 19-åring ble hun frivillig i Røde Kors og i løpet av fire år har hun opplevd two kriger med Israel. 2. mars, to dager etter at USA og Israel gikk til angrep på Iran, sendte Hizbollah, en Iran-støttet militsgruppe, missiler mot nordlige Israel. Israel svarte med en massiv militærkampanje mot Libanon.

Siden har minst 128 helsearbeidere blitt drept på jobb i Libanon ifølge FN, og over 330 har blitt såret. Flere organisasjoner mener helsearbeidere er utsatt for målrettede angrep, noe Israel avviser. Tidligere denne måneden gjennomførte Israel angrep nært tre sykehus i sør-Libanon. Flere helsearbeidere ble drept ifølge Libanons helsedepartement.

Det er noen av oss som blir redde, vi er bare mennesker. Du må klare å håndtere store folkemengder og usikkerhet, og det kan være veldig utfordrende, sier Riwa. I mai ble en ambulanse angrepet like etter at den ankom et angrepet sted med sårede. Et dashbordkamera fanget en av ambulansearbeidernes blodige ansikt.

Hvorfor må vi gi hverandre en klem før vi kjører ut på et nytt oppdrag, spør Ali Saad, nestleder ved stasjonen. Fordi vi ikke vet om frivillige kommer levende tilbake. Krigen i Libanon er ikke lenger et sidespor i den store regionale krigen som har herjet Midtøsten dette året. De siste ukene har stormaktsspillet mellom Iran, Israel og USA i stor grad handlet om Libanon.

USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister og beordret ham til å trappe ned angrepene mot Libanon. USA og Iran kunngjorde en avtale som blant annet inkluderte stans i krigføringen i Libanon. Israel var ikke part i forhandlingene. Ben-Gvir uttalte at avtalen ikke gjelder Israel og at de ikke kommer til å avslutte okkupasjonen av sør-Libanon.

Om Iran går med på det er uklart. Det blir ikke fred i Midtøsten mens Libanon står i flammer, uttalte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Mens trusler om nye angrep henger over sørlige deler av Beirut, fortsetter hverdagen i resten av byen. Lokale jogger langs havet, røyker shisha og holder krigen på mental avstand.

VG møtte Riwa og kollegaene på en AMK-sentral i en ås i Beirut. I en skinnsofa sitter en gruppe frivillige i beredskap. Mens en jevn strøm av telefonanrop tas imot, kategoriseres og fordeles, er stasjonen i helspenn for når neste angrep er et faktum. I dag?

I morgen? En typisk situasjon er å ankomme et komplett kaos, sier Riwa. Hun beskriver de første minuttene ved et sted der en rakett har slått ned. Det er sårede der, eldre, barn og folk som skriker.

De forstår ingenting av hva som har skjedd. De lever livene sine og plutselig blir de angrepet, forteller hun. I over tre måneder har Israel og Hizbollah avfyrt raketter mot hverandre. For første gang siden 2000 har Israel invadert Libanon så langt som 26 kilometer inn i landet.

Sør i Libanon, langs grensen til Israel, er landsbyer systematisk jevnet med jorden av Israel. Flere titalls tusen er drevet på flukt fra disse områdene. VG møtte nylig flere av dem i Beirut. Det som gjør mest inntrykk på meg er foreldre som venter på at barna deres skal bli hentet ut av ruiner, sier en av flyktningene





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