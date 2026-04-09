Israel innleder direkte forhandlinger med Libanon, oljeprisen faller

Israel planlegger direkte forhandlinger med Libanon for å avvæpne Hizbollah og sikre fred. Oljeprisen falt etter nyheten. Samtidig fortsetter konflikten med omfattende israelske angrep og humanitær krise i Libanon.

I lys av gjentatte henvendelser fra Libanon om å innlede direkte forhandlinger med Israel , beordret jeg regjeringen i går å starte direkte forhandlinger med Libanon så raskt som mulig, uttalte Netanyahu i en erklæring torsdag. Disse forhandlingene vil konsentrere seg om å avvæpne Hizbollah og å sikre fred mellom Israel og Libanon , ifølge uttalelsen som er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Etter kunngjøringen har oljeprisen opplevd et markant fall.

Fra å være nesten oppe i 100 dollar fatet torsdag ettermiddag, har prisen på nordsjøolje sunket til 95 dollar torsdag kveld.\En israelsk kilde uttalte til Axios at Israel ikke vil inngå noen våpenhvileavtale med Libanon i løpet av forhandlingene. Libanon har den siste dagen jobbet intensivt for å etablere en midlertidig våpenhvile før direkte samtaler starter, ifølge en høytstående libanesisk kilde til Reuters. Samtalene er planlagt å følge samme modell som samtalene mellom Iran og USA, som er meklingsarbeidet i regi av Pakistan, men i et annet spor. Det er foreløpig ingen avtalt tid eller sted for samtaler om våpenhvile. Libanon planlegger å kreve at USA stiller som garantist i eventuelle avtaler med Israel, sier kilden til Reuters. Libanons president uttalte tidligere torsdag at den eneste løsningen er en våpenhvile som etterfølges av direkte forhandlinger. En anonym kilde i den amerikanske administrasjonen fortalte NBC News at president Donald Trump i en telefonsamtale onsdag skal ha bedt Netanyahu om å dempe angrepene mot Libanon. Trump skal ha bedt om færre angrep for å sikre framgang i forhandlingene med Iran. Både USA og Israel har uttalt at Libanon ikke er omfattet av våpenhvileavtalen, men at Israel har gått med på å være en 'hjelpsom partner', ifølge kilden. Den israelske ambassaden har ikke besvart NBCs forespørsler.\Netanyahu uttalte så sent som i går at Israel ikke ville stanse angrepene mot Hizbollah i Libanon. Over 250 mennesker ble drept og over tusen såret i israelske angrep mot Libanon onsdag. Både Israel og USA har tidligere uttalt at Libanon ikke er omfattet av våpenhvileavtalen i Iran-krigen. Iran og meklingslandet Pakistan mener imidlertid det motsatte. Libanon har de siste ukene blitt utsatt for omfattende israelske luftangrep, spesielt i sør og i forstedene sør i Beirut. Mer enn 1 million mennesker er allerede drevet på flukt, og tidligere i uken passerte antall drepte 1500. Den dramatiske situasjonen i Libanon har forverret seg betydelig den siste tiden, og de pågående konfliktene har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen. Det internasjonale samfunnet følger situasjonen nøye, og det er et sterkt ønske om å finne en fredelig løsning på konfliktene og sikre stabilitet i regionen





