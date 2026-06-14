Israels angrep i Libanon skalerer spenningene i fredsforhandlinger med Iran

Et israelsk angrep i Beirut midt i fredsforhandlinger mellom USA og Iran har utløst internasjonale reaksjoner og truet med eskalasjon. President Trump kritisierte tiltaket, mens Israel begrunnet det som selvforsvar mot Hizbollah. Iran lover svar.

Israel hevder at deres angrep rettet seg mot den Iran -støttede Hizbollah -militsen, ifølge Axios-journalist Barak Ravid som oppgir at USA ble varslet på forhånd. samtidig som fredsforhandlinger mellom USA og Iran er i finalefasen, og en intensjonsavtale var planlagt signert på USA s president Donald Trump s 80-årsdag søndag. president Trump uttrykte sterkt misnøye med at israelske angrep fant sted på et kritisk tidspunkt og advarte mot at det kan undergrave fredsprosessen.

Han understreket at angrepet var lite og uten betydning ingen skadet eller drept, og appellte til ro fra alle parter. de israelske myndighetene benektet ikke angrepet, med statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz som forklarte det som en direkte respons på en Hizbollah-drone innfall mot Israel tidligere på søndagen. Libanesiske myndigheter rapporterte derfor om tre drepte og seks sårede i angrepet på Beirut. iranske militære ledere, inkludert Mohammad Jafar Assadi fra Khatam al-Anbiya kommandoen, truet med gjengjeldelse og advarte om at angrepet ikke vil gå ubesvart.

Israels militær idag varslet om forberedelser på et mulig iransk angrep i løpet av timene. tross av de intense fredsforhandlingene og Trumps optimisme, forhevede Israel sin posisjon om å handle selvstendig for å forhindre at Iran får atomvåpen, og vil ikke trekke seg tilbake fra sine sikkerhetssoner i Libanon, Syria og Gaza





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Iran Hizbollah USA Donald Trump Beirut Libanon Fredsforhandlinger Droneangrep Midtøsten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-avtale på trappene: 14 punkter skal sikre fredEt utkast til en avtale mellom Iran og USA inneholder 14 punkter som skal sikre en umiddelbar stans i krigen og frigjøring av 24 milliarder dollar til Iran. USAs utenriksminister advarer om at midlene ikke frigis før Iran destruerer atommateriale, mens Israels forsvarsminister understreker landets handlefrihet.

Read more »

Iran reagerer på Libanon-angrep: – Umulig å snakke om veien videreTre mennesker ble drept i et israelsk angrep på Sør-Beirut søndag. Det skjer samtidig som Iran og USA er i innspurten av forhandlingene om en avtale.

Read more »

Israels angrep på Sør-Beirut dreper tre menneskerEt israelsk angrep på Sør-Beirut søndag har drept tre mennesker og skadet seks. Angrepet kommer midt i innspurten av fredsforhandlingene mellom USA og Iran.

Read more »

Israel angriper Beirut midt i fredsforhandlinger mellom USA og IranIsrael gjennomførte et angrep mot hovedstaden Beirut i Libanon søndag, bare dager etter at president Trump kunngjorde en forthcoming fredsavtale mellom USA og Iran. Angrepet, som regnes som en respons på et droneangrep fra Hizbollah, har skapt spenning i den allerede seeds regionen.

Read more »