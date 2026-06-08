Israels angrep på Iran: Trump advarer mot gjengjeldelse

Israel har utført militære angrep mot Iran natt til mandag. USAs president Donald Trump advarer Israel mot å gjengjelde Irans rakettangrep, mens Iran truer med flere angrep om Israel fortsetter.

Israel s forsvar (IDF) har utført angrep vest og sentralt i Iran natt til mandag, rettet mot militære mål tilknyttet det iranske regimet. Kort tid i forveien ble det hørt flere eksplosjoner i Teheran, Tabriz og Isfahan, ifølge det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået YJC.

Angrepene kommer som gjengjeldelse for Irans rakettangrep mot Israel tidligere søndag, der Revolusjonsgarden hevdet å ha siktet mot den militære Ramat David-flybasen sørøst for Haifa. Israels forsvarssjef Eyal Zamir lovet søndag kveld at IDF ville slå tilbake så snart han fikk grønt lys. USAs president Donald Trump var raskt ute med å advare Israel mot å gjengjelde.

I et telefonintervju med Financial Times sa Trump at han har bestemt alt, og at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke har noe valg enn å godta en avtale som USA fremforhandler med Iran. Trump hevdet at det iranske rakettangrepet ikke skadet noen, og at en gjengjeldelse bare vil forlenge konflikten i 47 eller 3000 år. Han understreket at han snakket med Netanyahu på telefon ved 23-tiden, og at han ville si klart ifra at Israel ikke må svare.

Iran, Irak og Syria stengte deler av sine luftrom søndag kveld, og ansatte ved den amerikanske ambassaden i Jerusalem ble bedt om å søke tilflukt. Revolusjonsgarden advarte om at flere knusende slag vil komme dersom Israel utvider angrepene eller svarer på Irans handlinger. En av rådgiverne til Irans øverste leder, Mohsen Rezaei, sa at angrepet mot Israel ikke kom uventet, ettersom Iran gjentatte ganger hadde advart mot brudd på våpenhvilen og angrep på Libanon.

Samtidig fortsatte Israels angrep mot Beirut, der minst to personer ble drept og elleve skadet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi hadde tidligere advart om at nye israelske angrep på Beirut ville føre til en fullskala fortsettelse av krigen





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