Israels forsvarssjef lover gjengjeldelse etter iransk rakettangrep

Israels forsvarssjef Eyal Zamir lover å gjengjelde Irans rakettangrep mot Ramat David-flybasen, mens USAs president Trump ber Israel om å avstå fra gjengjeldelse for å redde atomavtalen.

Israel s forsvarssjef Eyal Zamir har lovet å gjengjelde søndagens iranske rakettangrep så snart han får grønt lys. I en uttalelse fra Israel s forsvar (IDF) sent søndag kveld sa Zamir: - IDF skal angripe fienden med kraft så snart det blir grønt lys.

Uttalelsen kom kort tid etter at nyhetsnettstedet Axios meldte at USAs president Donald Trump skulle ringe Israels statsminister Benjamin Netanyahu for å be om at Israel ikke gjengjelder angrepet. Trump advarte om at en gjengjeldelse kunne føre til at konflikten fortsetter i ytterligere 47 år eller 3000 år. Han understreket at det iranske rakettangrepet ikke skadet noen, og uttrykte håp om at Israel ikke ville svare.

Trump la til at USA er svært nær en endelig avtale med Iran, og at han ikke ønsker at denne skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Revolusjonsgarden i Iran bekreftet søndag kveld at målet for rakettangrepet var den militære Ramat David-flybasen sørøst for Haifa. Ifølge iranske medier var angrepet en advarsel fordi USA og sionistregimet ikke overholdt forpliktelser i henhold til våpenhvilen som ble inngått 8. april.

Dette markerer en eskalering i spenningen mellom Iran og Israel, som har pågått i flere tiår. Iran har tidligere advart mot israelske angrep på iranske interesser i Syria og andre steder, og dette rakettangrepet sees som et direkte svar på israelske operasjoner. Situasjonen er svært spent, og det internasjonale samfunnet følger utviklingen nøye. USA har tradisjonelt vært en nær alliert av Israel, men Trumps ønske om å dempe konflikten kan skape en splid mellom de to landene.

Netanyahu står overfor et press fra både innenrikspolitisk hold og fra allierte om å handle. Samtidig har Iran signalisert at de er klare for ytterligere angrep dersom Israel svarer. Eksperter advarer om at en fullskala konflikt kan bryte ut, noe som ville få katastrofale konsekvenser for hele Midtøsten. Utover kvelden kom det meldinger om at Israel vurderer ulike mottiltak, men at de avventer beskjed fra USA før de iverksetter noe.

Dette er en situasjon i rask endring, og verden venter på neste trekk





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