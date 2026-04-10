Israels Luftangrep i Libanon: Student under Nettundervisning Vitne til Bombenedslag

Under en nettundervisning i Libanon ble en student vitne til et israelsk luftangrep. Angrepet, som fant sted midt under en forelesning, demonstrerer den eskalerende konflikten og de humanitære konsekvensene av den regionale storkrigen.

Kan dere høre meg, damer? spør universitetsforeleseren sine elever. Det er midt på dagen, onsdag denne uken i Libanon . Studentene må ha nettundervisning fordi krigen har gjort det vanskelig og farlig å samles på skolen. En av de mest aktive studentene skrur på høyttaleren for å bekrefte: Ja, jeg hører deg. Samtidig som mikrofonen på laptopen hennes er på, kan alle medelevene som er pålogget høre en annen høy, skjærende lyd som nærmer seg raskt. Så smeller det, og studenten skriker.

Mamma! Se og hør øyeblikket, som VG har fått tilsendt av foreleseren. Hva var det som skjedde? Skriket til studenten var bare ett av svært mange skrik over hele Libanon i samme øyeblikk. For et historisk og massivt angrep utspilte seg på mange steder samtidig. Bare få timer etter at våpenhvilen mellom USA/Israel og Iran ble kjent, iverksatte Israel en operasjon de på forhånd hadde gitt navnet Operation Eternal darkness. Luftangrepet besto av 50 krigsfly og 160 angrep gjennomført på ti minutter. Ifølge Israel var målene den Iran-støttede Hizbollah-militsen, som de har vært i aktiv krig med gjennom hele storkrigen mellom USA, Israel og Iran. Mange av områdene som ble bombet var svært tettbygde områder. Aller hardest rammet ble hovedstaden Beirut. Det var der studenten i nettforelesningen befant seg. Et israelsk missil smalt inn i en bygning rett ved siden av hjemmet hennes. Hun ropte umiddelbart på moren, som var i leiligheten sammen med henne. Denne ene studenten er en av de mest aktive og ivrige i klassen, hun svarer alltid raskt, noe hun også gjorde denne gangen, sier foreleseren i et intervju med VG. Hun ønsker at navnet hennes og navnet på skolen der hun underviser skal anonymiseres, av sikkerhetshensyn. Hun forteller videre hva som raste gjennom hodet hennes i det øyeblikket hun forsto at eleven var i en livsfarlig situasjon: Da jeg hørte angrepet og skriket forble jeg stille. Jeg var totalt i sjokk, jeg ble helt stiv. Det var sjokkerende, sier hun. Doktor, de angrep nær oss, jeg må gå sa eleven etter en stund. Timen ble, naturlig nok, avsluttet. Mange av studentene er allerede på flukt, de har måttet flykte fra hjemmene sine og lever i usikkerhet. Nettundervisning er jo også krevende under slike forhold. Og så skjer et slikt angrep. Det er surrealistisk, sier hun. Libanon er nå inne i avgjørende timer. Siden 7.oktober 2023 har det libanesiske folket blitt dratt inn i den regionale storkrigen, da Hizbollah skjøt missiler inn i Israel, som respons på Israels bombing av Gaza. En skjør, og ofte brutt, våpenhvile ble inngått høsten 2024. Etter Iran-krigen startet i slutten av februar i år, skjøt Hizbollah igjen missiler inn i Israel. Israels motsvar har vært massivt og brutalt. Over 1500 mennesker er drept, og Sør-Libanon er invadert av Israel. Bare i onsdagens angrep ble over 300 mennesker drept og over 1000 ble skadet. Denne helgen skal USA og Iran etter planen forhandle. Iran har sagt at et ufravikelig krav er at Israel også stopper angrepene i Libanon. Libanons utslitte befolkning holder pusten. Angrepet som skjedde i Beirut under nettundervisningen var et grotesk eksempel på den humanitære katastrofen som utspiller seg i Libanon. Studenten og moren overlevde mirakuløst, men traumer og konsekvensene av angrepet vil prege dem i lang tid fremover. Foreleseren, som var vitne til angrepet i sanntid, beskriver en følelse av sjokk og maktesløshet. Hun reflekterer over den vanskelige situasjonen for studentene, som allerede er på flukt og lever under ekstremt usikre forhold. Nettundervisning blir en utfordring under slike omstendigheter, og angrepet forverrer situasjonen ytterligere. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig og uoversiktlig, og befolkningen er rammet hardt av konflikten. Den regionale storkrigen har ført til store ødeleggelser og tap av menneskeliv. Den skjære våpenhvilen som ble inngått, har ikke klart å stoppe volden. USA og Iran skal forhandle denne helgen, men det er usikkert om dette vil føre til en varig løsning. Hele verden følger situasjonen i Libanon, og håper på en fredelig løsning på konflikten. Libanons fremtid er usikker, og befolkningen fortjener en trygg og fredelig fremtid. Situasjonen krever internasjonal oppmerksomhet og handling for å lindre lidelsene og fremme fred i regionen. De brutale angrepene og tapet av menneskeliv må stoppes. Studentens opplevelse under nettundervisningen er et sterkt vitnesbyrd om den humanitære krisen. Det er avgjørende å gi humanitær hjelp og støtte til dem som er berørt av konflikten. Internasjonale organisasjoner må bidra til å beskytte sivile og fremme en varig fredsløsning. Foreleserens historie er et eksempel på motstandskraft og håp under krigens vanskelige forhold. Studentene og folket i Libanon fortjener støtte og solidaritet fra hele verden. Den regionale konflikten må løses gjennom dialog og forhandlinger, ikke gjennom vold og ødeleggelse. Angrepet i Beirut og den påfølgende krisen viser viktigheten av å prioritere sivile og beskytte deres rettigheter under krigen. Det er kritisk at internasjonale lovene følges og at de ansvarlige for krigsforbrytelser stilles til ansvar. Hele verden må bidra til en rettferdig og fredelig løsning for Libanon





Libanon Israel Luftangrep Nettundervisning Hizbollah Krigen Beirut Iran USA Våpenhvile

Våpenhvilen gjelder ikke Libanon, sier VanceJ.D. Vance kommenterer etter at Israel har fortsatt angrepene i Libanon til tross for våpenhvilen i Iran-krigen. Vance avklarer at våpenhvilen er fokusert på Iran og dets allierte, ikke Libanon. Israels statsminister Netanyahu har også avvist at våpenhvilen skulle inkludere Libanon.

Eide fordømmer Israels angrep i LibanonUtenriksminister Espen Barth Eide fordømmer de israelske angrepene i Libanon, som har forårsaket store lidelser. Han uttrykker solidaritet med Libanon og støtter avvæpning av Hizbollah, samtidig som han advarer om at Israels handlinger setter våpenhvilen mellom USA og Iran i fare.

Massive luftangrep i Libanon etter kunngjort våpenhvileBare timer etter at USA kunngjorde en våpenhvileavtale mellom Israel og Iran, rammes Libanon av massive israelske luftangrep. Over 250 er drept og rundt 700 såret, ifølge libanesiske myndigheter. Angrepene kommer uten forvarsel i deler av Beirut.

– Jeg fordømmer de massive angrepene i Libanon– Det er helt uakseptabelt at den hardt prøvede libanesiske befolkningen rammes på denne måten, sier utenriksministeren.

