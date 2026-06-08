Israels luftforsvar angriper iranske mål og øker spenning i Midtøsten

Israels luftforsvar har slått mot flere mål i Iran, samtidig har USAs president uttalt seg kraftfullt om forutsetningene for videre forhandlinger med Iran. Rapporten skildrer kompleksiteten i den pågående regionale konflikten og USAs politiske posisjon.

Israel s luftforsvar har angrepet flere militære mål i Irans vestlige og sentrale deler, ifølge forsvaret IDF. Angrepene har vært retter mot mål knyttet til det iranske regimet, uttalte IDF natten til mandag.

Korte øyeblikk før ble flere eksplosjoner hørt i Teheran Tabriz og Isfahan ifølge YJC iranske nyhetsbyrå. Israels forsvarssjef Eyal Zamir beklaget at angrep på fienden vil skje så snart grønt lys gis. Rapporten følger en rekke hendelser der Iran hevdet å ha angrepet Israel med raketter som et svar på et tidligere israelsk angrep på Libanons hovedstad Beirut. Revolusjonsgarden indikerte at rakettangrepet hadde som mål den militære Ramat David flybasen, sørøst for Haifa.

Iran siterer at angrepet var en advarsel fordi USA og sionistregimet ikke har oppfylt forpliktelser i henhold til våpenhvilen som ble inngått 8 April. Syndes at dette er første angrep fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Samtidig har USAs president Donald Trump forsøkt å dempe spenningen i taler med både Benjamin Netanyahu og internasjonale medier. Trump forklærte at han vil forhindre at Israel gjengjelder angrepene og at en avtale med Iran er svært nær.

Han uttrykte at han får ingen andre alternativer og at han vil vurdere styrkeåtak mot Iran dersom forhandlingene mislykkes. Hendelsen er en del av en pågående regionale konfrontasjon som har potensiell global påvirkning på sikkerhetsvurderinger i Midtøsten





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