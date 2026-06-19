Israelske angrep i Libanon: Minst 47 drept - våpenhvile inngått

Minst 47 mennesker er drept i israelske luftangrep i Libanon. En ny våpenhvile mellom Israel og Hizbollah er inngått, men Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir uttaler seg kontroversielt, noe som fører til internasjonal kritikk.

Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep i Libanon fredag, ifølge Libanon s helsedepartement. Israel gjennomførte omfattende luftangrep mot Sør- Libanon , og harde kamper pågikk mellom Israel og Hizbollah .

Det israelske militæret melder at minst fire israelske soldater er drept. Samtidig ble det fredag ettermiddag inngått en ny våpenhvile mellom partene, bekreftet av både Hizbollah og israelske kilder. Våpenhvilen skal ha trådt i kraft klokken 16 lokal tid. En amerikansk tjenestemann opplyste tidligere at avtalen var på plass.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har imidlertid skapt sterke reaksjoner med sine uttalelser. I et innlegg insisterer han på at Israel ikke kan vinne krigen ved å være tilbakeholdende, og hevder at hele Libanon må brenne. Uttalelsen kom dagen etter at USAs visepresident J.D. Vance kritiserte Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich for å sette seg opp mot USA.

Vance sa at Israel ikke kan drepe seg ut av ethvert sikkerhetsproblem, og etterlyste konkrete forslag. Ben-Gvir er kjent for å være en av de mest ytterliggående medlemmene i den israelske regjeringen, og har tidligere hånet Gaza-aktivister i en video. Frankrike og Italia har innledet etterforskning av ham, og han er nektet innreise i flere land, inkludert Norge. Norske myndigheter reagerer kraftig.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kaller Ben-Gvirs uttalelser fullstendig uakseptable og tar sterkt avstand fra dem. Han understreker at Israel må respektere folkeretten og beskytte sivile. Samtidig pågår det en intern israelsk debatt om hvorvidt Israel bør trekke seg ut av okkuperte områder. Statsminister Benjamin Netanyahu og flere ministre har avvist dette.

Våpenhvilen som ble inngått fredag, gir et glimt av håp, men situasjonen er fortsatt svært spent. Familien på flukt i Sør-Libanon vitner om den humanitære krisen som utspiller seg





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