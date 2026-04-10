Israelske angrep i Libanon: Nettundervisning avbrutt av missil, over 300 drept

Onsdagens angrep i Libanon, som startet under en nettundervisning, førte til over 300 dødsfall og omfattende ødeleggelser. Situasjonen er kritisk for befolkningen som allerede er preget av krig.

“Hører dere meg, damer?” spør universitetsforeleseren sine studenter. Det er midt på dagen, onsdag denne uken i Libanon . Studentene deltar i nettbasert undervisning fordi krigen har gjort det vanskelig og farlig å møtes på campus. En av de mest aktive studentene slår på høyttaleren for å bekrefte: “Ja, jeg hører deg.” Samtidig som mikrofonen på laptopen hennes er aktiv, kan alle medstudentene som er logget på høre en annen høy, skjærende lyd som raskt nærmer seg.

Så smeller det, og studenten skriker. “Mamma!” Se og hør øyeblikket, som VG har mottatt fra foreleseren, her: Hva var det som skjedde? Skriket til studenten var bare ett av svært mange skrik over hele Libanon i samme øyeblikk. For et historisk og massivt angrep utspilte seg på mange steder samtidig. Bare noen timer etter at våpenhvilen mellom USA/Israel og Iran ble offentliggjort, satte Israel i gang en operasjon som de på forhånd hadde kalt “Operation Eternal darkness”. Luftangrepet besto av 50 krigsfly og 160 angrep utført i løpet av ti minutter. Ifølge Israel var målene den Iran-støttede Hizbollah-militsen, som de har vært i aktiv krig med gjennom hele storkrigen mellom USA, Israel og Iran. Mange av områdene som ble bombet var svært tettbefolkede. Hovedstaden Beirut ble hardest rammet. Det var der studenten i nettforelesningen befant seg. Et israelsk missil traff en bygning rett ved siden av hjemmet hennes. Hun ropte umiddelbart på moren, som var i leiligheten sammen med henne. – Denne ene studenten er en av de mest aktive og ivrige i klassen, hun svarer alltid raskt, noe hun også gjorde denne gangen, forteller foreleseren i et intervju med VG. Hun ønsker at navnet hennes og navnet på skolen der hun underviser skal anonymiseres, av sikkerhetsmessige årsaker. Hun forteller videre hva som raste gjennom hodet hennes i det øyeblikket hun forsto at eleven var i en livsfarlig situasjon: – Da jeg hørte angrepet og skriket forble jeg stille. Jeg var totalt i sjokk, jeg ble helt stiv. Det var sjokkerende, sier hun. “Doktor, de angrep nær oss, jeg må gå” sa eleven etter en stund. Timen ble, naturlig nok, avsluttet. – Mange av studentene er allerede på flukt, de har måttet flykte fra hjemmene sine og lever i usikkerhet. Nettundervisning er jo også krevende under slike forhold. Og så skjer et slikt angrep. Det er surrealistisk, sier hun. Libanon er nå inne i avgjørende timer. Siden 7. oktober 2023 har det libanesiske folket blitt dratt inn i den regionale storkrigen, da Hizbollah skjøt missiler inn i Israel, som respons på Israels bombing av Gaza. En skjør, og ofte brutt, våpenhvile ble inngått høsten 2024. Etter Iran-krigen startet i slutten av februar i år, skjøt Hizbollah igjen missiler inn i Israel. Israels motsvar har vært massivt og brutalt. Over 1500 mennesker er drept, og Sør-Libanon er invadert av Israel. Bare i onsdagens angrep ble over 300 mennesker drept og over 1000 ble skadet. Denne helgen skal USA og Iran etter planen forhandle. Iran har sagt at et ufravikelig krav er at Israel også stopper angrepene i Libanon. Libanons utslitte befolkning holder pusten. Situasjonen i Libanon er desperat, og befolkningen er traumatisert av den vedvarende konflikten. Angrepene har ikke bare kostet menneskeliv, men har også ødelagt infrastruktur og forverret allerede vanskelige levekår. Det er en konstant frykt for nye angrep, og mange mennesker lever i frykt for livet sitt. Den psykologiske effekten av krigen er enorm, med mange som sliter med traumer og angst. Det er et presserende behov for humanitær hjelp og en varig fredsløsning. USA og Iran sine forhandlinger denne helgen er av vital betydning for å dempe konflikten og beskytte sivile. Håpet er at disse forhandlingene vil føre til en våpenhvile og til slutt en fredsavtale som kan bringe stabilitet og sikkerhet til Libanon og regionen. Det er avgjørende at alle parter respekterer sivile og følger folkeretten. Internasjonale organisasjoner må intensivere sine innsats for å yte humanitær hjelp og bistand. Det kreves også en diplomatisk innsats for å løse de underliggende årsakene til konflikten. Bare gjennom fredsforhandlinger og internasjonal solidaritet kan Libanon få en fremtid uten frykt og vold





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libanon Israel Hizbollah Angrep Krig Iran

United States Latest News, United States Headlines

