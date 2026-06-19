Israelske angrep på Libanon: Minst 15 drept, hele Libanon må brenne

Israelske myndigheter har bekreftet at hele Libanon må brenne, ifølge den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir. Kampene pågår og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. Hizbollah har også meldt om kraftige kamper sør i Libanon.

Minst 15 personer skal være drept i israelske angrep på Libanon , mens minst fire israelske soldater er drept. Israelske myndigheter har bekreftet at hele Libanon må brenne, ifølge den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir.

Kampene pågår og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. Hizbollah har også meldt om kraftige kamper sør i Libanon. Avtalen mellom USA og Iran som ble undertegnet natt til torsdag, tar til orde for umiddelbart og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, inkludert i Libanon. Israel har imidlertid ikke sluttet seg til avtalen og har heller ingen planer om å gjøre det, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu.

USAs visepresident J.D. Vance har kritisert Israel under en pressekonferanse og hevdet at Trump er den eneste statslederen i hele verden som sympatiserer med Israel for øyeblikket. Frankrikes utenriksminister Jean-Noel Barrot krever at Israel stanser angrepene mot Libanon og ber USA legge press på dem





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