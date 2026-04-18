Israelske komponenter sentrale i norsk forsvarsmateriell

Forsvarsministeren forsvarer bruk av israelske deler i norsk militært utstyr, til tross for at flere sentrale systemer inneholder teknologi fra israelske selskaper. Alternativet vil være svært kostbart og svekke NATOs samhold.

Kampfly, stridsvogner og fregatter som Norge benytter i sitt forsvar, inneholder delsystemer eller komponenter fra israelske selskaper. Dette gjelder blant annet de avanserte F-35 kampflyene, CV90 stormpanservogner, nye Leopard-stridsvogner og britiske Type 26-fregatter. Videre finner man israelske komponenter i artillerisystemet K9, ammunisjonsfartøyet K10, panservognen Wisent 2 og det pansrede kjøretøyet Dingo 2, ifølge en oversikt publisert i Forsvaret s Forum. Forsvarsminister Tore O.

Sandvik (Ap) presiserer at Norge ikke selger våpen til Israel, og at landet heller ikke anskaffer komplette, frittstående israelske våpensystemer. Han understreker imidlertid at det ikke eksisterer en boikott av israelsk forsvarsmateriell generelt. Ministeren fremhever at det er helt uaktuelt for Norge å skreddersy forsvarsmateriell på en slik måte at man står alene uten komponenter fra internasjonale samarbeidspartnere. Dette vil være en uoverkommelig hindring for å bygge opp Forsvaret og for Norges integrasjon i NATO. Det er en etablert praksis at store og komplekse militære systemer, som fly og marineskip, har underleverandører fra en rekke land. Senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Nupi forklarer at det ikke er mulig å enkelt fjerne eller erstatte enkelte deler fra slike systemer. Han illustrerer dette med at man ikke bare kan bytte ut en komponent som en legobrikke. Når et militært system, som et fly eller et skip, først er sertifisert, er det godkjent med de spesifikke systemene det inneholder. Disse systemene har gjennomgått grundige tester og valideringer, noe som gjør direkte utskifting av integrerte komponenter svært komplisert og tidkrevende. Manglende tilgang til disse internasjonale leveransene vil dermed utgjøre en alvorlig utfordring for Forsvarets evne til å opprettholde og utvikle sin operative kapasitet





