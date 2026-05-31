Israelske styrker tar kontroll over 900 år gammel borg i Sør-Libanon

Israelske styrker har tatt kontroll over en 900 år gammel borg i Sør-Libanon, som ligger strategisk til. Dette skjer til tross for at det egentlig skal være våpenhvile mellom Israel og Libanon.

Den såkalte våpenhvilen brytes daglig og har liten reell virkning siden den ble inngått. Israelske styrker har også tatt kontroll over Beaufort-borgen, som er en korsfarerborg fra 1100-tallet. Borgens strategiske plassering gir den stor verdi for Israel, da den gir utsikt over Sør-Libanon. Israelske styrker brukte borgen som base under deres tidligere okkupasjon av Sør-Libanon, som varte i nesten to tiår før den tok slutt i 2000.

Det israelske militæret sier at de vil ha kontroll med åskammen for å svekke Hizbollas infrastruktur i området. Hverken Hizbollah eller Libanon har så langt kommentert den siste utviklingen. Hizbollah, som er alliert med Iran, fyrte av raketter mot Israel 2. mars, bare dager etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar. Det førte til at krigføringen mellom Hizbollah og Israel for alvor startet igjen.

Hittil har over 3000 mennesker mistet livet i Libanon, ifølge landets myndigheter. Blant annet angrep Israel flere tett befolkede bydeler i Beirut. Statsminister Benjamin Netanyahu sa fredag at israelske styrker da hadde krysset Litani-elven, som ligger rundt 30 kilometer nord for den israelske grensen. Lørdag morgen sendte IDF ut oppfordring på arabisk til innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere til områder nord for Zahrani-elven, som ligger 40 kilometer nord for grensen.

Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. Samtidig møttes delegasjoner fra Israel og Libanon fredag kveld til direkte samtaler i Washington. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet var samtalene produktive. Samtalene skal danne grunnlag for en fjerde runde med forhandlinger neste uke.

Hizbollah er ikke en del av forhandlingene og heller ikke våpenhvilen som trådte i kraft på papiret 17. april





