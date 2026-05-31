Israelske styrker utvider bakkeoperasjonen i Libanon

Det israelske forsvaret har utvidet bakkeoperasjonen i Libanon til å omfatte flere områder. Statsminister Benjamin Netanyahu har bekreftet at israelske styrker har krysset Litani-elven og at det er planlagt en fjerde runde med forhandlinger neste uke.

Bakkeoperasjon en i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, sier det israelske forsvaret. En mann ser på ødeleggelsene i et hus som ble skadet i et israelsk luftangrep i landsbyen Burj al-Shemali, nær havnebyen Tyr sør i Libanon .

Meldingen fra det israelske forsvaret kom tidlig søndag morgen og er gjengitt av nyhetsbyrået AFP. - Et betydelig antall bakkesoldater har startet offensive operasjoner der målet er å utvide den fremre forsvarslinjen. Operasjonen utvides nå til ytterligere områder, står det i uttalelsen. Statsminister Benjamin Netanyahu sa fredag at israelske styrker da hadde krysset Litani-elven, som ligger rundt 30 kilometer nord for den israelske grensen.

Lørdag morgen sendte det israelske forsvaret ut oppfordring på arabisk til innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere til områder nord for Zahrani-elven, som ligger 40 kilometer nord for grensen. Samtidig møttes delegasjoner fra Israel og Libanon fredag kveld til direkte samtaler i Washington. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet var samtalene produktive. Samtalene skal danne grunnlag for en fjerde runde med forhandlinger neste uke.

Hizbollah er ikke en del av forhandlingene og heller ikke våpenhvilen som trådte i kraft på papiret 17. april





