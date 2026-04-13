IT-trøbbel lammet politiet og skapte kaos på Gardermoen

En test av strømforsyningen ved et datasenter førte til omfattende problemer for politiets IT-systemer onsdag morgen. Dette resulterte i forstyrrelser både i rettssalen og lange køer på Oslo Lufthavn, Gardermoen , noe som skapte frustrasjon og forsinkelser for både rettsvesenet og reisende.

Politiet opplyste at systemene var på vei opp igjen like etter klokken ni, men at det fortsatt var treghet i systemene. Årsaken til problemene var i utgangspunktet ukjent, noe som forsterket bekymringen for omfanget av hendelsen og dens mulige konsekvenser. Digi var tilstede i Oslo tingrett under Sopra Steria-saken da problemene oppsto. Politijuristen Nesland opplevde problemer med å få tilgang til politiets filområde, noe som hindret henne i å hente frem dokumentarkiv og bevismateriale. Dette understreket hvor avhengig rettsvesenet er av fungerende IT-systemer for å gjennomføre rettssaker effektivt.

Verken Henrik Nielsen eller Markus Iestra, kommunikasjonsrådgivere i henholdsvis Politidirektoratet og Oslo tingrett, var informert om situasjonen i retten da Digi tok kontakt. Nielsen bekreftet at problemet gjaldt hele landet, noe som indikerte at rettsvesenet over hele Norge kunne bli berørt. Han påpekte at utfordringer kunne oppstå i retten hvis nødvendige dokumenter ikke var forberedt på forhånd, noe som understreket behovet for beredskapsplaner og alternative løsninger ved IT-svikt. Iestra, fra Oslo tingrett, opplyste at IT-avdelingen ikke hadde rapportert om hendelser knyttet til problemstillingen, noe som reiste spørsmål om informasjonsflyten og koordineringen mellom ulike avdelinger.

Årsaken til at politiets IT-systemer var ute av drift i omtrent 30 minutter, og påfølgende treghet, ble senere identifisert som en feil under testing av reservestrøm ved et av politiets datasentre. Dette pekte på viktigheten av regelmessig testing av kritiske systemer for å sikre pålitelighet og forhindre uforutsette hendelser. Vaktsjef Kristin Berggård ved Politiets situasjonssenter forsikret at nødetatene, inkludert nødnummeret og 02800, ikke var berørt, og at innbyggerne kunne komme i kontakt med politiet som normalt. Dette var beroligende for publikum, men den generelle IT-svikten skapte likevel utfordringer for politiets operative evne.

Situasjonen på Gardermoen ble også påvirket, med rapporter om passasjerer som måtte stå i kø i over en time. Grensekontrollørene måtte manuelt notere passopplysninger i hvert enkelt pass, noe som forsinket innreiseprosessen og skapte irritasjon blant de reisende. Dette understreket hvor sårbare moderne infrastruktur er for IT-problemer, og hvor viktig det er med robuste backup-systemer og manuelle løsninger.

Hendelsen reiste også spørsmål om hvorvidt testing av reservestrøm bør utføres på tidspunkter som ikke forstyrrer kritisk infrastruktur, og hvorvidt det er tilstrekkelig kommunikasjon og koordinering mellom ulike avdelinger og etater under slike tester. Flere banker opplevde også IT-trøbbel onsdag. Handelsbanken opplyste at flere kunder hadde problemer med å logge seg inn i nett- og mobilbanken. Dette understreket at IT-problemer kan ha omfattende konsekvenser for mange ulike sektorer av samfunnet.

Geir Remman, kommunikasjonssjef i Tieto, presiserte at hendelsen hos politiet ikke hadde noe med deres systemer å gjøre. Denne uttalelsen bidro til å dempe bekymringene for at problemet skulle være mer utbredt.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »

To år av livet forsvant: Familien på Romerike ble splittet etter skjebnesvanger tur til GardermoenEn småbarnsfamilie på Romerike opplevde en dramatisk endring i livet da et uskyldig ærend endte i politiarrest og en lang periode uten kontakt. Nerijus Gelumbickis ble ufrivillig involvert i en narkotikasak, og måtte tilbringe to år atskilt fra familien. Artikkelen forteller om hendelsesforløpet, vennskapet som ledet til pågripelsen, og hvordan livet ble snudd på hodet.

Read more »

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »

Mystiske lys over himmelen: Starlink-satellitter trolig årsakenBilder og videoer fra VG-lesere viser en rekke lys på himmelen. Andøya Space avkrefter at de står bak. Norsk Astronomisk Selskap tror det er SpaceX sine Starlink-satellitter, som ble skutt opp lørdag. Mulighet for observasjon de neste dagene.

Read more »