Italias statsminister anklager Trump for å ha diktet opp en historie om henne

Italias statsminister Giorgia Meloni anklager Donald Trump for å ha diktet opp en historie om henne. Hun sier hun er ærlig talt forbløffet over hans uttalelser og vet ikke hvorfor han oppfører seg slik overfor sine allierte.

Italia s statsminister Giorgia Meloni anklager Donald Trump for å ha diktet opp en historie om henne. Hun sier hun er ærlig talt forbløffet over hans uttalelser og vet ikke hvorfor han oppfører seg slik overfor sine allierte.

Meloni var tidligere en nær støttespiller for Trump, men nå er hun kritisk overfor hans handlinger. Hun har også kritisert ham for å gå til angrep på pave Leo etter pavens fordømmelse av Iran-konflikten. Det utløste en skarp irettesettelse fra den amerikanske presidenten, som anklaget henne for å mangle mot. Italias utenriksminister Antonio Tajani har avlyst et planlagt besøk til USA neste uke etter Trumps uttalelser.

Pentagon ber om nye 80 milliarder dollar til Iran-krig og andre regninger, men kan møte motstand i Kongressen





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