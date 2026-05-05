Italiensk statsminister reagerer kraftig på KI-genererte falske bilder

Giorgia Meloni fordømmer spredningen av falske, seksuelt antydende bilder av seg selv generert av kunstig intelligens, og advarer om faren ved «deepfakes».

Samtidig har Italia s statsminister Giorgia Meloni tatt et sterkt oppgjør med spredningen av falske bilder generert av kunstig intelligens (KI) i sosiale medier .

Meloni delte tirsdag et innlegg der hun informerte om at falske, seksuelt antydende bilder av henne selv sirkulerer på nettet, skapt ved hjelp av KI. Hun kritiserer bruken av KI som farlig, men legger til med et snev av humor at personen bak bildene har forbedret hennes utseende. Bildene, som viser henne i undertøy, er skjermbilder fra andre kontoer og er blitt fordømt som skammelige og uverdige en statsminister.

Meloni beskriver dette som nettmobbing og advarer om at slike «deepfakes» kan lure offentligheten og skade individer som ikke har mulighet til å forsvare seg. Hun understreker at KI er et farlig verktøy som kan brukes til å manipulere og angripe hvem som helst, og at selv om hun kan forsvare seg selv, er mange andre sårbare. Meloni har tidligere opplevd lignende hendelser.

For to år siden anla hun et søksmål mot en mann fra Sardinia som var anklaget for å ha laget og spredt falske pornografiske bilder med hennes ansikt. Dette førte til stor oppmerksomhet i Italia, og kampen mot seksuelt eksplisitte «deepfakes» og misbruk av KI har blitt en viktig del av hennes politikk.

Italia var det første landet i EU som vedtok en lov som regulerer bruken av KI, og som åpner for fengselsstraff for de som bruker teknologien til å skade andre. I tillegg til bildene av Meloni i undertøy, har det nylig spredt seg politisk ladde KI-videoer av henne i forbindelse med konflikten mellom Israel og Palestina, spesielt på TikTok, der videoer av henne som tilsynelatende slår Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fått millioner av visninger.

Meloni har foreløpig ikke kommentert disse videoene, men har tidligere fått kritikk for tvetydige uttalelser om Israels handlinger. Hun har også avsluttet en mangeårig forsvarspakt med Israel, noe som har skapt spekulasjoner om hennes posisjon i konflikten. Situasjonen understreker de økende utfordringene knyttet til KI-generert innhold og behovet for å bekjempe desinformasjon og beskytte enkeltpersoner mot skade. Melonis reaksjon viser en tydelig vilje til å ta tak i problemet, både gjennom lovgivning og offentlig fordømmelse.

Samtidig har hendelsen satt søkelys på den politiske dimensjonen av «deepfakes», og hvordan de kan brukes til å påvirke opinionen og skape splid. I tillegg til Melonis sak, har det vært eksempler på KI-genererte videoer av USAs president Donald Trump, noe som viser at dette er et globalt problem. Diskusjonen om regulering av KI og beskyttelse mot misbruk vil trolig fortsette å være sentral i tiden som kommer, og Melonis initiativer kan tjene som et eksempel for andre land.

Det er viktig å huske på at selv om KI kan brukes til å skape overbevisende falske bilder og videoer, er det avgjørende å være kritisk til informasjonen man møter på nettet og å sjekke kildene før man tror på eller deler innholdet





