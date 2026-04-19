Italiensk tennisspiller dedikerer seier til avdød 13-åring

En italiensk tennisspiller bryter sammen i gråt etter en stor semifinale seier. Han avslører at seieren er dedikert til en 13 år gammel gutt fra hans tennisklubb som nylig gikk bort.

Tilskuere i München lørdag ble vitne til en sterk emosjonell reaksjon fra Flavio Cobolli etter hans imponerende seier i semifinalen mot Alexander Zverev. Etter å ha takket for kampen, brøt den unge italieneren ut i kraftig gråt og begravde ansiktet i hendene. Cobolli trengte en periode alene ved sidelinjen mens kroppen ristet av følelser . Den dyptgripende reaksjonen hadde en spesiell og hjerteskjærende årsak, som han senere delte med verden gjennom sosiale medier. Han uttrykte at dette ikke bare var en seier for tennisen, men for noe langt større. Hans tanker gikk til Mattia, en ung gutt fra hans hjemklubb i Parioli. Seieren var dedikert til ham.

Denne hjerteskjærende dedikasjonen stammer fra den tragiske nyheten om Mattias bortgang. Den 13 år gamle gutten omkom tidligere denne uken i hjembyen Roma, etter et fall fra et leilighetskompleks. Hendelsen blir for tiden etterforsket av politiet, ifølge flere italienske medier.

Etter at dødsfallet ble offentlig kjent, publiserte Cobolli en lengre og mer personlig uttalelse på Instagram. Han delte at hvert poeng han spiller, hver ball han berører, og hvert skritt han tar, vil være preget av tanken på Mattia. Han sverget å spille for ham og bære ham med seg uansett hvor veien førte.

Cobolli husket spesielt Mattias smil da han stilte spørsmål, og beskrev ham som en munter gutt, full av energi og med en urokkelig iver etter å lære. Det rapporteres at tennisprofilen mottok nyheten om den unge guttens bortgang like etter at han hadde fullført sin semifinale i München. Sjokket etter denne tragedien var tydelig. Han uttrykte at tennisakademiet aldri ville bli det samme uten Mattia, men at gutten aldri ville bli glemt. Kjærligheten til den unge gutten var ubetinget.

Lørdagens triumf mot Zverev var en betydelig milepæl for Cobolli, da det markerte hans aller første seier mot en spiller rangert blant de topp fem i verden. Veien videre i turneringen innebærer en finale mot den amerikanske spilleren Ben Shelton på søndag, en kamp som nå vil bære enda tyngre emosjonell last for den unge italieneren. Hans åpenhet rundt sin sorg og dedikasjon har rørt mange, og understreker båndene av fellesskap og støtte som eksisterer innenfor idrettens verden, selv midt i personlig tragedie





