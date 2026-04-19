Italiensk tennisspiller hyller avdød ung gutt etter følelsesladet semifinaleseier

Flavio Cobolli brast i gråt etter å ha slått Alexander Zverev i München, og dedikerte seieren til en 13 år gammel gutt fra hans hjemklubb som nylig gikk bort.

Mange tilskuere i München lørdag ble vitne til en usedvanlig sterk følelsesmessig reaksjon fra Flavio Cobolli etter hans imponerende seier i semifinalen mot Alexander Zverev . Etter at kampen var ferdigspilt og gratulasjonene var mottatt, brast den unge italieneren ut i tårer og begravde ansiktet i hendene. Cobolli trengte en periode alene på sidelinjen, mens kroppen hans tydelig ristet av følelser.

Senere, på sosiale medier, delte han en personlig melding som forklarte hans dype sorg og glede. Han skrev at det ikke bare var en spesiell seier for tennisen, men for noe langt større. Han dedikerte triumfen til Mattia, en ung gutt fra hans egen tennisklubb i Parioli. Denne seieren var for deg, uttrykte han på Instagram.

Ifølge flere italienske medier gikk den 13 år gamle gutten, som Cobolli refererte til, bort tidligere denne uken i hjembyen Roma. Dødsfallet skjedde etter et fall fra et leilighetskompleks, og politiet etterforsker omstendighetene rundt hendelsen. Nyheten om tragedien preget Cobolli dypt, og etter at dødsfallet ble kjent, publiserte han en lengre og mer personlig uttalelse på Instagram. Der uttrykte han sitt engasjement for å hedre Mattias minne. Hvert poeng jeg spiller, hver ball jeg treffer, hvert skritt jeg tar, vil jeg tenke på deg. Jeg vil spille for deg, og jeg vil bære deg med meg uansett hvor jeg går. Jeg husker smilet ditt da du stilte meg spørsmål. Du var en munter gutt, full av energi og så ivrig etter å lære, skrev han.

Det rapporteres at tennisprofilen fikk beskjed om 13-åringens bortgang kort tid etter at han fullførte sin egen semifinale i München. Jeg har nettopp fullført kampen min, og jeg er sjokkert… tennisakademiet vil aldri bli det samme uten deg, men jeg sverger at du aldri vil bli glemt. Jeg elsker deg så høyt, uttalte han med stor sorg.

Lørdagens seier over Zverev var for øvrig den første gangen Cobolli klarte å slå en spiller rangert blant de fem beste i verden. I søndagens finale vil han møte den amerikanske motstanderen Ben Shelton





