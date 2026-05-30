Italienske myndigheter nekte Kanye West og Travis Scott å avholde konsertene i landet

Italienske myndigheter nekte rapperne Kanye West og Travis Scott å avholde konsertene de skal ha i landet, etter en forespørsel fra det jødiske samfunnet om å avlyse Wests konsert. West og Scotts konserter skulle etter planen gjennomføres i den nordlige byen, Reggio Emilia, 17. og 18. juli.

West og Scotts konserter skulle etter planen gjennomføres i den nordlige byen, Reggio Emilia, 17. og 18. juli. I 2022 la West ut et innlegg på sosiale medier, der han sa at han ville gå 'dødskonflikt mot det jødiske folk'. I mai i fjor ga han ut sangen 'Heil Hitler' og solgte T-skjorter med hakekors, ifølge BBC. I april ble West nektet innreise til Storbritannia av regjeringen, på grunn av motreaksjoner mot hans planlagte opptreden på London-festivalen denne sommeren.

I april nektet regjeringen i Storbritannia innreise for West. Blant annet rapporterte franske medier at innenriksminister Laurent Nuñez hadde vurdert å forby Wests konsert i juni. Rapperen har forsøkt å vende tilbake til offentligheten etter å ha beklaget handlingene sine i en uttalelse publisert av Wall Street Journal i januar. Han la til at han, som følge av sin bipolare lidelse, hadde 'mistet kontakten med virkeligheten'.

Den italienske administratoren fortalte også at nærheten til West og Scotts konserter, med én dags mellomrom, og de store folkemengdene de var forventet å tiltrekke seg, var en ytterligere faktor for avgjørelsen. Åtte personer døde under Astroworld-festivalen hans i Texas





