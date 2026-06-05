ITER: Fusion Energy Breakthrough in Ten Years? - Bjørn Samset's Thoughts on Fusion Energy and Dyson-Kules

Kjernefysiker Bjørn Samset discusses the potential for fusion energy breakthroughs and the search for Dyson-kules in the universe. He also shares his thoughts on alternative energy sources and Elon Musk's plans for space energy.

Jeg tror ITER kommer til å klare å lage et energioverskudd i løpet av ti års tid, sier kjernefysiker Bjørn Samset. Det finnes folk som leter etter Dyson-kuler andre steder i universet; som et tegn på andre sivilisasjoners desperate jakt på nok energi, forteller fysiker Bjørn Samset i podkasten Teknisk sett med Ellen Viseth.

Dette er forrettene og dessertene på energimenyen. En viktig del av måltidet, men ikke dem vi blir mette av, skriver klimaforsker og fysiker Bjørn Samset i boka– Det er en del grunnleggende problemer med den vanlige kjernekraften, sier Samset. Da snakker man om fisjon, altså å splitte atomkjerner.

Men flere forskningsmiljøer både i USA og Europa jobber med fusjonsenergi, der atomkjerner smeltes sammen– Jeg tror ITER i Frankrike kommer til å klare å lage et energioverskudd i løpet av en tiårs tid. Men et ganske skuffende energioverskudd i forhold til hvor stort og avansert det kraftverket egentlig er, sier Samset. Jeg tror ingen i vår generasjon kommer til å plugge en stikkontakt i veggen, hvor elektronene har blitt satt i bevegelse av fusjonsreaksjoner på jorda.

I veldig mange kraftformer vet vi hva som finnes tilgjengelig og omtrent hvordan vi kan utnytte det. For fusjon er det kanskje litt større rom for at noen kommer med en eller annen glup løsning som ingen har tenkt på. Fusjon er å få hydrogenkjerner til å smelte sammen til helium og frigjøre energi. Protoner frastøres hverandre kraftig.

På sola presser tyngdekraften protonene inn mot hverandre, mens den ekstremt høye temperaturen gjør at protonene beveger seg veldig fort. For å få dem til å kollidere på jorda, må man gjenskape ekstreme forhold med temperaturer på flere millioner grader. For å få til dette, bruker man hydrogengass til å lage deuterium eller tritium. Dette skjer i gigantiske, smultringformede kamre (tokamaker) hvor supervarm plasma holdes svevende av kraftige magnetfelt.

Man bruker mikrobølger til oppvarming, mens man bruker magneter til å holde den varme gassen borte fra veggene. Målet er at protonene krasjer i hverandre og blir til tyngre partikler. Da avgir de energi og fortsetter å varme opp protonene rundt: en løpende serie med kjernereaksjoner. Lenger ute på idéstadiet finner man gigantiske speil i verdensrommet som kan konsentrere sollys og sende energien ned til jorda.

Samset deler også sine betraktninger om ideer som solcelleanlegg på månen, og Elon Musks planer om datasenter i verdensrommet. Helt ytterst på fantasi-skalaen ligger Dyson-kulen, et teoretisk skall rundt sola som kan fange opp all energien. Konseptet har vært brukt i mange science fiction-bøker. Dette er kanskje den typen energikilde man trenger hvis man skal kolonisere solsystemet eller samle opp nok energi til å reise mellom stjernene, sier Samset.

Men det finnes faktisk folk som helt på ekte leter etter Dyson-kuler andre steder i universet – et tegn på andre sivilisasjoners desperate jakt på nok energi: Det har vært nyhetssaker om at noen mener at en stjerne har en så rar variasjon i utstrålingen sin at de lurer på om det kan være en dyson-kule rundt den. Men hittil har det vist seg at det var noe annet, sier Samset. Dette er del 2 av intervjuet med Bjørn Samset.

I første del kan du høre om bølgekraft, tidevannskraft, geotermisk energi og hva som skjedde med Norges forsøk på osmosekraft. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto





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