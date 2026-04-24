Iversen fortsetter langrennskarrieren – sikter mot VM-gull i 2027

Emil Iversen har besluttet å fortsette som langrennsløper frem til VM i Falun i 2027, etter å ha vurdert å legge opp etter en suksessfull sesong. Han fremhever samarbeidet med Johannes Høsflot Klæbo som en viktig faktor for beslutningen.

Emil Iversen har bestemt seg for å fortsette sin langrennskarriere frem til VM i Falun i 2027. Etter en svært suksessfull sesong med OL-medaljer i Italia, vurderte han å legge opp, men motivasjonen for å fortsette er sterkere enn noen gang.

Han beskriver en indre konflikt etter hjemkomsten fra OL, hvor han lurte på hva han skulle fylle livet med etter en slik prestasjon. Men gleden over å ha nådd toppen, kombinert med et tett samarbeid med Johannes Høsflot Klæbo, har gitt ham ny energi og tro på at han kan bli enda bedre. Samarbeidet med Klæbo har vært avgjørende.

Iversen beskriver det som mer seriøst og strukturert enn noe han har opplevd tidligere, med en endring i livsstil og et tøft treningsregime med lange samlinger og høydetrening. Han føler seg i utvikling og mener han fortsatt har potensial til å forbedre seg. I tillegg til Klæbo, har Iversen et solid støtteapparat bestående av sponsorer, broren som trener, Pål Trøan Aune, og ikke minst forloveden Bettina Burud, som har vært en viktig støtte gjennom både oppturer og nedturer.

Burud innrømmer at det vil kreve ytterligere ofre, som mer tid fra hverandre, men hun støtter Iversens beslutning og tror han har mer å gi. Iversen er klar over belastningen en slik satsing legger på forholdet og de rundt ham, og kjenner på samvittigheten over å ikke kunne delta i sosiale arrangementer. Han er imidlertid overbevist om at gleden og spenningen han bringer til omgivelsene veier opp for dette.

Han håper å bli en del av landslaget neste år, og ser frem til å fortsette det fruktbare samarbeidet med Klæbo. Målet er klart: gull i VM i Falun i 2027. Han spøker med at vennskapet med Klæbo kanskje vil ta slutt hvis han lykkes, men er fast bestemt på å gi alt.

Iversen beskriver hvordan Klæbo har endret ham som person, og frykter litt at det vil bli vanskeligere å gi seg etter å ha opplevd et så seriøst og givende treningsregime





