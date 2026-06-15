J.D. Vance fortsetter å trone som favoritt for presidentvalget i 2028

En ny meningsmåling gjennomført av Harvard Center for American Studies (CAPS) viser at nåværende visepresident J.D. Vance fortsetter å trone med 45 prosent som favoritt for presidentvalget i 2028, til tross for en liten tilbakegang på tre prosentpoeng.

Det viser en ny meningsmåling gjennomført av Harvard Center for American Studies (CAPS). I den nye målingen for presidentvalget i 2028, har byrået spurt registrerte republikanske velgere hvem de foretrekker som kandidat.

På topp fortsetter nåværende visepresident J.D. Vance å trone med 45 prosent, til tross for en liten tilbakegang på tre prosentpoeng. Vance har ifølge The New York Times innehatt førsteplassen på nesten alle målinger siden Donald Trump ble valgt til sin andre periode – med bare tre unntak. Totalt er viser avisens oversikt over 50 målinger.

Men det er den voldsomme utviklingen rett bak visepresidenten som virkelig skaper ny spenning på republikansk side





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