J.D. Vance reiser til Islamabad for nye Iran-samtaler under kritisk våpenhvile

Visepresident J.D. Vance drar til Islamabad for å forsøke å redde Iran-samtalene, mens den skjøre våpenhvilen nærmer seg slutten og konflikten om blokkerte havner vedvarer.

USA s visepresident J.D. Vance legger ut på en diplomatisk reise til Islamabad i et forsøk på å gjenoppta forhandlingene med Iran . Ifølge informasjon fra Axios reiser Vance for å delta i samtaler som har som mål å dempe spenningsnivået i regionen. Beslutningen om å sende visepresidenten kommer etter en periode med intens usikkerhet, hvor den to uker lange våpenhvilen har stått på spill.

President Donald Trump valgte mandag å utvide denne våpenhvilen med ett døgn, slik at den nå utløper onsdag kveld. Situasjonen er preget av en dyp mistillit mellom partene, hvor både Washington og Teheran anklager hverandre for å bryte avtalens premisser. I kulissene jobber meklere fra Pakistan, Egypt og Tyrkia iherdig for å få partene til forhandlingsbordet. Det hersker imidlertid betydelig tvil om hvorvidt iranerne faktisk vil møte den amerikanske delegasjonen ansikt til ansikt. Iranske myndigheter, inkludert nasjonalforsamlingens leder Mohammad Baqer Qalibaf, har vært tydelige på at de ikke vil akseptere forhandlinger som skjer under det de omtaler som amerikanske trusler. Teheran krever at USA avslutter blokaden av iranske havner og terminaler som en forutsetning for konstruktiv dialog. Revolusjonsgarden i Iran sies å legge betydelig press på forhandlerne for å opprettholde denne harde linjen. Samtidig har president Masoud Pezeshkian kritisert det han kaller ukonstruktive og motstridende signaler fra amerikansk hold. Til tross for denne retorikken er det rapportert at Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, angivelig skal ha gitt grønt lys for deltakelse, selv om dette ikke er bekreftet fra offisielt iransk hold. President Trump på sin side står fast på sin strategi og uttaler at han ikke vil la seg presse til å inngå en dårlig avtale. Han har gjort det klart at Hormuzstredet, som er en kritisk livsnerve for global oljeforsyning, sannsynligvis vil forbli stengt inntil en endelig løsning foreligger. Den amerikanske delegasjonen til Islamabad forsterkes av Trump-vennen Steve Witkoff og svigersønnen Jared Kushner, noe som understreker alvoret i administrasjonens forsøk på å finne en diplomatisk utvei. Uenighetene strekker seg også langt utover den umiddelbare blokaden, da spørsmålet om Irans atomprogram og anrikingsaktiviteter forblir uløste punkter. Mens klokken tikker mot onsdag kveld, er verden vitne til et høyst spent diplomatisk spill hvor verken USA eller Iran virker villige til å fire på kravene, til tross for de økende økonomiske og politiske kostnadene ved den pågående konflikten





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

