Jærbanen fortjener moderne tog – ikke utrangert utstyr fra Østlandet

Et debattinnlegg som tar opp de store utfordringene med togsettene på Jærbanen og Sørlandsbanen, og kritiserer at Vestlandet igjen må ta imot gamle tog fra Østlandet. Skribenten argumenterer for at dette er urettferdig og at det kan føre til økt biltrafikk, noe som går på tvers av klimamålene og bymiljøpakken på Jæren.

Dette er et debattinnlegg som tar opp de store utfordringene med togsettene på Jærbanen og Sørlandsbanen . Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling.

Meningene og analysene som presenteres, er skribentens egne. Det er blitt sendt togsett på oppgradering, men det er dessverre mangel på reservedeler, noe som fører til at antallet tilgjengelige togsett reduseres på begge banestrengene. Når samferdselsministeren blir spurt om når Jærbanen kan få nye togsett, kommer et svar som mange vil finne provoserende. Statsråden opplyser at Jernbanedirektoratet ikke vurderer det som aktuelt å overføre tog fra Østlandet til Jærbanen før nye togsetter er faset inn på Østlandet.

Det ryktes at disse nye togsettene først kommer i 2028. Dette reiser spørsmål om hvorfor Vestlandet igjen må ta imot gamle tog fra Østlandet, slik som forrige gang nye togsett ble introdusert. Togene på Jærbanen kjører på samme type skinner og strøm som på Østlandet, så det er ingen tekniske hindringer. Betaler vi mindre i skatt, eller er det billigere billetter på Jærbanen?

Vi har noe som heter nullvekstmål og Bymiljøpakke på Jæren, som sier at biltrafikken ikke skal øke. Men når togene, som er hovedkollektivaksen for folk på Sør-Jæren, ikke fungerer optimalt, blir dette utfordrende. Før påske var det 120 innstilte avganger på en uke, og ikke alle avbrudd skyldtes mangel på togsett. Det var også andre utfordringer.

Jeg sliter med å forstå logikken i at Vestlandet igjen skal få utrangert utstyr fra Østlandet. For de som reiser med tog, blir det mer fristende å ta bilen for å være sikker på å komme seg på jobb. Dette er ikke bare et problem for pendlerne, men også for miljøet og byutviklingen på Jæren. Hvis kollektivtrafikken ikke er pålitelig, vil flere velge bilen, noe som går på tvers av klimamålene og bymiljøpakken.

Det er nødvendig med en løsning som sikrer at Vestlandet får tilstrekkelig med moderne togsett, slik at kollektivtrafikken kan fungere som den skal. Samferdselsministeren bør ta dette alvorlig og finne en løsning som ikke bare favner Østlandet, men også Vestlandet. Det er ikke riktig at Vestlandet skal være etterhinken i forhold til togutviklingen. Vi fortjener like gode tog som de på Østlandet, og det er viktig at dette blir prioritert





