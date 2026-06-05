Jørgen Riis-Gjertsen dropper metoden for å ringe opp nettroll

Podkastintervjuet med Jørgen Riis-Gjertsen, som kaller seg "Ikke stresse", er nå avsluttet. Riis-Gjertsen har skapt overskrifter med sin metode for å ringe opp nettroll, men nå har han bestemt seg for å droppe den. Han har blitt stresset og sliten av metoden, og mener at den ikke er verdt det, spesielt når familien og kjæresten blir involvert.

Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei. Det er ikke verdt det, på ingen måte, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn i det, sier Riis-Gjertsen, som i sosiale medier kaller seg "Ikke stresse".

Uttalelsen faller i den ferskeste episoden av podkasten til Siri Kristiansen, "Det alle snakker om". Og Jørgen Riis-Gjertsen har virkelig skapt overskrifter med sin metode de siste ukene, der han gjerne ringer opp nettroll eller deler andres hatefulle ytringer, gjerne med fullt navn. Men nå er det slutt





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Jørgen Riis-Gjertsen Ikke Stresse Podkast Metode For Å Ringe Opp Nettroll Stresset Sliten

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