Jørgen Riis-Gjertsen legger ned omdiskutert metode mot netthets

TikTok-profilen Jørgen Riis-Gjertsen gir seg med metoden der han konfronterer netthetsere. I podkasten 'Det alle snakker om' sier han at belastningen er for stor, særlig for familien. Han legger seg også flat for gamle Twitter-innlegg.

Jørgen Riis-Gjertsen , kjent fra TikTok for sin omdiskuterte metode mot netthets, har besluttet å legge ned prosjektet. I podkasten 'Det alle snakker om' med Siri Kristiansen forteller han at metoden har blitt for belastende, spesielt fordi familien og kjæresten har blitt trukket inn.

'Det er ikke verdt det, på ingen måte,' sier han, og understreker at avgjørelsen er endelig. Metoden hans gikk ut på å ringe personer som hadde lagt igjen hatefulle kommentarer, konfrontere dem og deretter publisere samtalene. Dette skapte stor debatt i mediene, og tidligere hadde Riis-Gjertsen vært tydelig på at han ikke kom til å gi seg.

I podkasten forklarer han at han ga metoden et forsøk for å bekjempe hetsing på sosiale medier, men innrømmer at den var omdiskutert og at han selv kritiserer flere aspekter ved den.

'Jeg anser det som en metode som er lovlig og innenfor lovverket, og da bruker jeg ytringsfriheten min til å prøve ut den metoden,' sier han. Nå er det likevel slutt. Siri Kristiansen spurte om han har blitt stresset av prosjektet, og han svarte: 'Ja, du kan si at jeg har blitt stresset, eller nei, jeg er sliten.

' Han legger til at belastningen har vært for stor, særlig når nære personer blir dratt inn. I slutten av forrige uke delte Riis-Gjertsen også flere av sine gamle Twitter-innlegg fra 2012-2013, som han beskrev som 'over streken'. I et Instagram-innlegg skrev han: 'Jeg hadde fordommer som jeg ikke utfordret og jeg reflekterte ikke over holdningene mine.

' Han la seg flat og sa at det var rimelig at han ble hengt ut for dette. Denne oppryddingen i egen fortid kan sees som en del av en større bevisstgjøring rundt netthets og ansvar. Riis-Gjertsens historie viser hvordan selv de som kjemper mot netthets kan ha en fortid med upassende ytringer, og at det er mulig å endre seg. Samtidig reiser det spørsmål om metoder for å bekjempe hets, og om offentlig konfrontasjon er veien å gå.

Riis-Gjertsens beslutning om å legge ned metoden markerer slutten på en oppsiktsvekkende periode i norsk offentlighet. Debatten rundt netthets og ytringsfrihet vil trolig fortsette, men uten hans kontroversielle metode. Mange har stilt spørsmål ved om konfrontasjon er effektivt, eller om det bare fører til mer polarisering. Riis-Gjertsen selv sier at han er sliten, og at han nå vil trekke seg tilbake.

Det gjenstår å se hva neste steg blir for TikTok-profilen, som har samlet både støttespillere og kritikere. Uansett har han satt et viktig søkelys på hvordan vi håndterer hatytringer på nett, og hvilke konsekvenser det kan ha for dem som forsøker å ta opp kampen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netthets Tiktok Ytringsfrihet Konfrontasjon Jørgen Riis-Gjertsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Markus Rooth's Comeback Plans and Injury RecoveryMarkus Rooth, a TikToker with an Olympic gold medal in Paris, is currently undergoing hard training to make a comeback after his injury. He is uncertain about when he can return to full competition, but he mentioned that he might participate in a TikTok challenge towards the end of the year. If not, he plans to make his comeback in the early part of the next year.

Read more »

Presset ble stort for Onlyfans-profileneKvinnene ville styre egen tid. I stedet ble jobben vanskelig å legge bort.

Read more »

Jørgen Riis-Gjertsen dropper metoden for å ringe opp nettrollPodkastintervjuet med Jørgen Riis-Gjertsen, som kaller seg "Ikke stresse", er nå avsluttet. Riis-Gjertsen har skapt overskrifter med sin metode for å ringe opp nettroll, men nå har han bestemt seg for å droppe den. Han har blitt stresset og sliten av metoden, og mener at den ikke er verdt det, spesielt når familien og kjæresten blir involvert.

Read more »