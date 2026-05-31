Jørgen Strand Larsen: "Det kommer ikke til å ta helt av", "Vi har et VM å tenke på"

Jørgen Strand Larsen, en England-proff, møtte til pressekonferanse søndag. Han snakket om den kommende VM-sluttspillet i Mexico, USA og Canada og om en første sjanse til å vise seg fram mot svenskene. Strand Larsen mente at det ikke ville ta helt av, men at et derby mellom Norge og Sverige ville smelle ganske bra. Han snakket også om å spille tre treningskamper før VM starter og om å slå lillebror. Strand Larsen kom med en fersk seier i conferenceligaen med klubblaget og mente at det var bra at Sverige var i VM. Han mente at Norge var bedre enn Sverige i pingis.

Jørgen Strand Larsen møtte til pressekonferanse søndag. Mandag venter svenskene i det som blir en første sjanse til å vise seg fram inn mot det kommende VM-sluttspillet i Mexico, USA og Canada.

Svenske journalister fikk slippe til først på presseseansen. De ville vite hvor hardt det kunne komme til å gå for seg på Ullevaal, gitt at det ligger mye prestisje i duellen. – Det kommer ikke til å ta helt av. Vi har et VM å tenke på, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger. Samtidig regner jeg med at et derby mellom Norge og Sverige vil smelle ganske bra, sa England-proffen.

Deretter fortsatte han med følgende stikk: – Vi skal spille tre treningskamper før VM starter, så vi har god tid på å få en god følelse, men det å slå lillebror hadde vært veldig bra. Bruken av lillebror-begrepet måtte han utdype. – Som sagt har jeg ikke spilt mot Sverige på A-nivå enda, men sist Norge spilte mot Sverige, hadde vi i hvert fall god kontroll på dem, smilte Strand Larsen. Deretter dempet han seg litt.

– Det er alltid bra med litt humor foran en kamp som dette. Det må vi ha. Og i tillegg er Sverige høyt oppe og skal vinne VM. Vi tar det litt mer lugnt hjemme i Norge og er litt forsiktig med ordene, sa han – og la til: – Jeg synes det er bra at Sverige er i VM.

Da har vi en intern konkurranse i Norden om å komme lengst. Flere svenske spillere sa tidligere denne uken at blågult må sikte mot å vinne VM når de først er med. Bakteppet er samtidig at Sverige med nød og neppe kom seg til VM via omspill. Deretter svarte kong Harald på Norges VM-sjanser.

– Jeg synes de legger litt ekstra press på seg selv, men samtidig beundrer jeg å ha tro på seg selv og laget. Strand Larsen kommer til VM med en fersk seier i conferenceligaen med klubblaget. Vil du se neste video? Putin blir hånt: – Er han full?1:1





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jørgen Strand Larsen Pressekonferanse Svenske Journalister VM-Sluttspillet Derby Pingis A-Nivå Ishockey-VM Konge Harald Intern Konkurranse Omspill Prestisje Trøndersk Trøndersk-Svensk Pingis Pingis-Bordtennis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny toppkandidat til å bli Strand Larsens og Crystal Palace sin neste trenerOliver Glasner var på vei bort i vinter, da han hadde gitt beskjed han ikke forlenger med klubben og resultatene i Premier League uteble. Det ordnet seg, og tyskeren bestemte seg for å gå hele veien…

Read more »

Jørgen Strand Larsen's historic Conference League goal and Premier League scoringThe focus of Crystal Palace's last week was the preparation for the Conference League final against Rayo Vallecano. The historic victory of the London club, with one more step towards the Europa League, was overshadowed by the excitement of the final match. However, the performance of 'our man', Jørgen Strand Larsen, in his 22 matches, was not forgotten. He scored the Goal of the Season and created a magical moment for Crystal Palace, giving them a 3-1 lead in the Conference League final against Rayo Vallecano.

Read more »

Norge er nå storebror: Hvordan vi distanserte Sverige på idrettens grenserArtikelsten trekker fram Norges gjennombrudd innen fotball og ishockey og kontrasterer med Sveriges tilbakeslag. Den feirer en ny æra der Norge dominerer i flere idretter, spesielt med fokus på hockey-VM-finalserie og fotballfortjenester, og betoner det norske flaggets hev av å slå den evige rivalen.

Read more »

Sverige vil kutte strømprissoner fra fire til toStore prisforskjeller på strøm i Norden fører til at Sverige nå vil redusere antall prisområder fra fire til to. Flere svenske ministre og Distriktsenergi i Norge støtter tiltaket for å skape likere priser og styrke konkurransekraften.

Read more »