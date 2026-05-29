Jørgen Strand Larsen's historic Conference League goal and Premier League scoring

The focus of Crystal Palace's last week was the preparation for the Conference League final against Rayo Vallecano. The historic victory of the London club, with one more step towards the Europa League, was overshadowed by the excitement of the final match. However, the performance of 'our man', Jørgen Strand Larsen, in his 22 matches, was not forgotten. He scored the Goal of the Season and created a magical moment for Crystal Palace, giving them a 3-1 lead in the Conference League final against Rayo Vallecano.

Det meste av fokuset den siste uken hos Crystal Palace var oppkjøringen mot Conference League -finalen mot Rayo Vallecano . Det endte med en historisk seier for londonklubben, med ett var Europa League også sikret.

Det som forsvant litt i 'støyen' støyen fra finalekampen, var at 'vår mann', Jørgen Strand Larsen i løpet av sine 22 kamper scoret seg inn til Goal of the Season. Vi spoler tilbake til Shaktar-kampen i Conference League-semifinalen, da legenden Glen Hoddle måtte trekke fram Harry Kane for å beskrive hvor rå scoringen til Jørgen Strand Larsen var: 'Vi var ikke sikre på om han hadde dette touchet, og det er det som er imponerende.

Roen og så å få banket den ned i hjørnet. Hvis det var Harry Kane som scoret det målet, ville vi alle sagt 'wow, for et vakkert mål'. Hvis vi skal si en ting om Jørgen Strand Larsen, er det at han har vært en av de største overraskelsene i Premier League-sjeisen denne sesongen. Hans fjerde mål kan uten tvil være hans viktigste, da han skapte et magisk øyeblikk som ga Palace en 3-1-ledelse.

Å være en klubbs rekordsignering medfører et visst press. Noen spillere hever seg for å takle det, mens andre sliter. Hans fjerde mål kan uten tvil være hans viktigste, da han skapte et magisk øyeblikk som ga Palace en 3-1-ledelse. Det er ikke første gang Jørgen Strand Larsen har scoret seg inn til Goal of the Season.

Han har tidligere scoret seg inn til Goal of the Season for Rosenborg i 2019. Hans scoringer har vært en av de største overraskelsene i Premier League-sjeisen denne sesongen. Hans fjerde mål kan uten tvil være hans viktigste, da han skapte et magisk øyeblikk som ga Palace en 3-1-ledelse





