Jabra Evolve3 85: Den ultimate hybriden for jobb og fritid

En omfattende test av Jabra Evolve3 85, hodesettet som kombinerer AI-drevet støyreduksjon, ekstrem batteritid og et slankt design for maksimal fleksibilitet.

De fleste av oss kjenner til dilemmaet med å eie to ulike sett med hodetelefoner. Det ene settet er dedikert til arbeidssamtaler, ofte utstyrt med en mikrofonarm som gir brukeren det klassiske utseendet til en kundeservicemedarbeider.

Selv om dette er funksjonelt, er det sjelden det mest estetiske valget når man beveger seg ut i det offentlige rom. Det andre settet er det vi bruker til privat nytelse av musikk, podkaster og lydbøker. Disse er ofte store og klumpete enheter som ikke nødvendigvis er praktiske å bære med seg overalt, spesielt for dem som foretrekker over-ear modeller fremfor ørepropper.

Jabra har nå forsøkt å løse denne utfordringen ved å skape et produkt som forener disse to verdenene i ett og samme hodesett. Med Evolve3 85 har de laget et slankt over-ear headset som leverer profesjonell mikrofonkvalitet, men som samtidig er diskret nok til å brukes på fritiden. Dette er i praksis et verktøy som jobben kan betale for, men som fungerer utmerket i alle livets faser, så lenge man ikke er for nøye med skattereglene.

Når det kommer til selve designet, er det tydelig at Jabra har prioritert både ergonomi og bærbarhet. Hodesettet er hele 35 prosent slankere enn sin forgjenger, noe som gjør at det fremstår som betydelig tynnere enn mange av konkurrentene på markedet. Med en vekt på kun 220 gram er det merkbart lettere enn for eksempel Apple AirPods Max, som veier betydelig mer. Målet med denne vektreduksjonen og den slankere profilen er å minimere trykket mot hodet ved langvarig bruk.

I praktiske tester fungerer dette svært godt, selv om hodesettet klemmer noe hardere rundt ørene enn enkelte andre modeller. Dette har imidlertid en praktisk fordel, da det sitter stødig selv om man beveger på hodet i en travel kontorhverdag. Størrelsen er nå så kompakt at det faktisk er forsvarlig å stappe det ned i en veske eller sekk, og den medfølgende transportvesken tar opp minimalt med plass.

Lydkvaliteten er avgjørende, og Jabra har her tatt tak i et av de største problemene med armløse hodesett: evnen til å isolere stemmen fra bakgrunnsstøy. Løsningen er implementeringen av kunstig intelligens, trent på hele 60 millioner lydopptak for å kunne skille brukerens stemme fra uønskede lyder. Dette betyr at lyden av kaffemaskiner, vind eller generelt kontorsurret blir effektivt filtrert bort, slik at mottakeren kun hører det som er relevant. I tillegg har Jabra introdusert dynamisk støyreduksjon (ANC) i sanntid.

I motsetning til tradisjonell, statisk ANC, overvåker dette systemet lydnivået både inne i og utenfor øreklokkene kontinuerlig og justerer motlyden deretter. Støyreduksjonen forblir aktiv også under samtaler, noe som er en stor fordel i støyende omgivelser. Selv om dette kanskje ikke er markedets absolutt beste musikkhodetelefoner for audiofile, er lydbildet romslig og klart. For podkaster og lydbøker er kvaliteten eksepsjonell, og bassen er godt balansert sammenlignet med mange andre arbeidshodesett.

Batterikapasiteten til Evolve3 85 er i en klasse for seg selv. Uten støyreduksjon kan hodesettet vare i hele 120 timer, og med ANC aktivert er batteritiden fortsatt over 50 timer. Ved bruk av tale med aktivert Busylight er batteritiden 21 timer. Busylight-funksjonen er en visuell indikator som signaliserer til kolleger at man ikke ønsker å bli forstyrret, noe som kan være svært nyttig i åpne kontorlandskap.

Ladehastigheten er også imponerende; kun fem minutters lading gir fem timers bruk, og muligheten for trådløs lading gjør integrasjonen på kontorpulten sømløs. For kontroll og tilpasning tilbyr Jabra en velfungerende mobilapp som lar brukeren justere lydprofiler og samtaleadministrasjon. En detalj som vil bli satt pris på av mange, er valget av fysiske knapper fremfor kompliserte sveipebevegelser, noe som gir en mer intuitiv brukeropplevelse.

Den største svakheten er at appen foreløpig kun er tilgjengelig for mobil, noe som er ubeleilig når man primært jobber foran en PC. Jabra har imidlertid lovet at en desktop-versjon av appen vil komme i 2026. Til tross for dette er Evolve3 85 et svært sterkt produkt som effektivt visker ut skillet mellom profesjonelt utstyr og personlige hodetelefoner





