Jaecoo tar britiske SUV-markedet med storm

Jaecoo har allerede knallsuksess i Storbritannia der SUV-en J7 er den mest solgte bilen så langt i år. Og dette har gått fort. Sammen med søstermerket Omoda har Jaecoo på rekordtid etablert seg og tatt store markedsandeler. Oppskriften er enkel: Bilene er svært aggressivt priset, samtidig som de er velutstyrte og holder bra teknisk nivå.

At flere av modellene også har klare likhetstrekk med Land Rover og Range Rover er helt klart en viktig del av suksessen. Jaecoo fikk raskt det litt nedlatende kallenavnet «Temu-Range Rover». Men hvis konkurrentene hadde håpet det skulle skremme bort kundene, tok de altså veldig feil. Ingen nye merker har noen gang fått en så godt start på det store britiske markedet.

Det viser også at det er mulig å få store kundegrupper til å tenke nytt – og på kort tid. SUKSESS: SUV-en J7 er den mest solgte bilen i Storbritannia så langt i år. Det er en knallsterk prestasjon for en bil fra et helt nytt merke. Foto: Marco Destefanis / ipa-agency.ne / Pa Photos / NTBNorge har vært første europeiske marked for veldig mange kinesiske merker.

Men Jaecoo har altså tatt seg bedre tid. Det har nok flere årsaker. Men i mai ble det kjent at de og Omoda kommer til Norge i det som etter alt å dømme blir en stor satsing. Importøren RSA har nemlig inngått avtale med Chery-konsernet som står bak Jaecoo, Omoda og det mer påkostede merket Exlantix.

Alle de tre skal nå tas inn av RSA. Her står også et stort forhandlernett klart, det gjør at merkene og modellene raskt kan rulles ut over hele landet. KOMMER SAMMEN: Omoda er søstermerket til Jaecoo, de to markedsføres gjerne sammen som Omoda & Jaecoo. Begge merker satser på både elbiler og hybrider/ladbare hybrider.

Her er i Norge er det elbiler som gjelder. Konkurransen på det norske markedet er nå beintøff. Derfor er det også ventet at RSA vil prise aggressivt når de skal etablere tre nye merker på én gang





