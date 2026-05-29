Jaget: Ti profiler i ny sesong

En splitter ny sesong av «Jaget» er nå under innspilling, og for fjerde gang skal ti kjente profiler prøve å forsvinne sporløst og holde seg ett steg foran Johnny Brenna og hans etterforskningsteam, som følger sporene deres med argusøyne.

PÅ RØMMEN: F.v. Jonis Josef, Arman Surizehi, Jørgen Karterud, Henrik Viken, Henriette Steenstrup, Kasper Kvello, Gunhild Dahlhaug, Solveig Kloppen, Simon Nitsche og Andrea Løvland er med i den nye sesongen av «Jaget». Foto: Dovydas Miliauskas/WBD I en tid der nesten hvert eneste steg etterlater digitale spor - enten gjennom mobiltelefoner, bankkort eller overvåkningskameraer - blir flukten en nådeløs kamp mot både tida og teknologien.

Med etterforskere hakk i hæl må deltakerne tenke lynraskt, stole på instinktene sine og bruke all sin kløkt for å unngå å bli avslørt. VONDT: Det går ikke helt etter planen når komiker Javad El Bakali må farge håret under innspillingen av «Jaget». Nå forteller han om smertene som oppstod like etter. Video: TVNorge/HBO Max / Thea Hope/ Rød Løper- Vi er både spente og nervøse, og vet ikke helt hva vi kommer til før vi står i det.

Vi har planlagt masse, men vi får se om vi kommer oss dit i det hele tatt, sier Løvland til Dagbladet. - Jeg er litt redd for at jeg skal bli paranoid etter innspilling, at jeg skal tenke at noen følger med på meg hele tida. Men jeg er også redd for at Simon skal bli veldig paranoid på veien mens jeg må roe ham ned - og så kommer de og tar oss.

Paret beskriver deltakelsen som en test for forholdet. - Vi er så trygge på hverandre at jeg kanskje kan bli litt hardere mot ham enn jeg ville vært mot noen andre. Jeg håper at vi klarer å dysse det ned og faktisk få en hyggelig tur sammen, sier hun. - Vi er treige folk.

Vi stopper opp litt. Og hvis jeg blir jaget uten kaffe og mat, da kan det bli ordentlig utfordrende. Jeg har kjøpt termoser og skal fylle opp, sier han. Håper ikke det blir noe store krangler, det blir bare sånne klassiske når par er på tur.

Skal man gå for sin egen versjon eller den andres. Så vi må være et team og samarbeide. Men jeg gleder meg veldig til å dra på tur med Andrea, forteller han. Kompisene har kjent hverandre i to år, og har vært nærmest uatskillelige siden.

De har allerede fått høre at de er blant favorittene - noe de selv mener er helt absurd. - Det må være noe av det dummeste vi har hørt. Det skulle man ikke tro, men det legger jo litt press på oss, sier duoen og ler. - Vi er jævlig godt forberedt, men vi har ikke med oss så mye.

Jeg har med én bukse og genser på deling, mens Henrik har med to tannbørster i lomma og et par rulleskøyter, sier Karterud. Folk har kanskje litt fordommer mot Henrik, men han har 130 i IQ. Den hjernekapasiteten skal vi bruke for alt den er verdt, mens jeg får ta den fysiske biten.

Vi snakket litt om det, jeg er litt som David Toska som skal styre litt med kodene og Jørgen havner med slegga på siden og skal utføre jobben, sier Viken. Jeg gruer meg hvis jeg mister Henrik. Det er mye armer og bein på begge to og mye energi. Så det er litt som da var man ung og mistet mutter'n på matbutikken, sier Karterud.

Det er jo helt krise for min del å måtte gå en hel dag uten. Det føles som jeg skal på rehab, på avrusning for mobilbruk. Jeg vet ikke hvor ille det blir, men det kan bli litt godt også, sier han. Kompisduoen går inn i eventyret med lave skuldre - foreløpig.

Vi er veldig klare for dette.

«Jaget» med meg og Jonis blir jo sinnssykt bra. Vi er venner fra før og nå får vi endelig hengt sammen uten telefon. Det kan jo skje at vi ikke er venner lenger etter det her, men det finner vi fort ut av, sier Surizehi.

Jeg gleder meg og vi har jobbet en stund med dette, men jeg har latt Arman ta hånd om det meste mens jeg bare har tatt det med ro, sier Josef med et stort smil om munnen. Jeg har null nerver, for å være helt ærlig. Jeg gleder meg til å sette i gang, ha det fett og møte mange mennesker på veien, sier Surizehi, mens Josef nikker og sier seg enig.

Styrken vår er at vi har veldig store nettverk og det er mange vi kan lene oss på. Vi stresser ikke og er flinke til å handle raskt når det gjelder. Det er heller bedre og tenke smart og ta gode valg underveis.

«JAGET»: Duoen tar grep for å holde seg under radaren. «Jaget» kan du se søndager på TVNorge. Video: «Jaget»/TVNorgeFor Steenstrup blir dette hennes aller første realitydeltakelse - og nervene er allerede i høyspenn. - Vi er godt forberedt, men jeg har nesten ikke sovet i natt.

Bare tanken på at det er noen veldig veltrente folk som skal jakte på oss gjør meg stressa, sier hun. Steenstrup ble først kjent med Kvello da han var vikar for barna hennes. Etter hvert ble de bedre kjent gjennom sistnevntes populære gymvlogg på Tiktok. - Dette er et par som utfyller hverandre bra altså - Norges nye radarpa





