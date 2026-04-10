Jakob Ingebrigtsen: Bislett Games ikke aktuelt, fokus på senere sesong

Landslagslegen Ove Talsnes uttaler seg om Jakob Ingebrigtsens skadesituasjon og retur til konkurranser. Bislett Games ser ikke ut til å være i planen, og fokus er rettet mot senere i sesongen og EM i Birmingham.

Lytt til saken. Ove Talsnes uttaler seg i et intervju med NRK om statusen til en av Norges mest fremtredende friidrettsstjerner. Det er klart at et comeback i Bislett Games ikke er på agendaen. Fokuset er heller rettet mot en senere del av sesongen. Landslagslegen understreker at forsesongen ikke er aktuell. Jakob Ingebrigtsen selv, før operasjonen, hadde tidligere uttrykt et ønske om å delta i Diamond League-stevnet på Bislett i starten av juni. Nå virker dette mindre sannsynlig.

Talsnes forklarer at Ingebrigtsen må øke treningsvolumet, finne tilbake rytmen og gradvis øke intensiteten i treningsarbeidet før et comeback kan vurderes. Dette krever tid og kontinuitet. På det internasjonale nivået, der han ønsker å konkurrere, er konkurrentene i toppform og har trent godt. Det vil ta tid for Jakob å komme tilbake på det nivået. Et tøft 2025 med en akilleskade og en rettssak mot faren og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen, har satt sitt preg. Jakob Ingebrigtsen forklarte selv i januar til The Guardian at han var litt mer forsiktig på grunn av de siste årene, og at han hadde planlagt å sesongdebutere på Bislett. Landslagslege Ove Talsnes er tydelig på at det er viktig å unngå å sette en konkret dato for et mulig konkurransecomeback. Dette kan skape unødvendige forventninger og påvirke den mentale innstillingen. Han fokuserer ikke på håp om rask retur, men er tålmodig og følger treningsplanen. Sesongens store mål for friidrettseliten er EM i Birmingham i august. Jakob Ingebrigtsen har tidligere uttalt at målene er å sikre dobbelt gull i EM, vinne Diamond League-finalen og å forsøke å sette verdensrekorder på 1500 meter, én engelsk mil og 5000 meter. Fokuset er nå rettet mot å bygge opp formen gradvis og sørge for en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen, for å sikre at han er optimalt forberedt når han returnerer til konkurranser. Tålmodighet og en systematisk tilnærming er nøkkelen for å nå målene i denne krevende prosessen. Det legges vekt på å unngå forhastede beslutninger og heller fokusere på langsiktig suksess. Dette innebærer å bygge opp styrke, utholdenhet og teknikker, samtidig som man tar hensyn til kroppens signaler og behov for hvile og restitusjon. Veien tilbake til konkurranser på toppnivå krever en helhetlig tilnærming, som inkluderer både fysisk og mental forberedelse. Det er avgjørende å ha et sterkt støtteapparat rundt seg, inkludert leger, trenere og andre eksperter som kan bidra til å optimalisere prosessen. Kommunikasjon og åpenhet mellom alle involverte parter er viktig for å sikre at Jakob Ingebrigtsen får den beste mulige støtten gjennom hele rehabiliteringen og frem mot konkurranser. Samtidig er det viktig å understreke viktigheten av å lytte til kroppen og ikke presse seg for hardt for tidlig. Det kreves disiplin og tålmodighet for å sikre en vellykket tilbakevending til konkurranse. Målet er ikke bare å komme tilbake, men å komme tilbake i toppform og konkurrere på sitt aller beste. Dette krever en langsiktig strategi og en forpliktelse til å jobbe hardt og målrettet gjennom hele prosessen





