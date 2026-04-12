Jakten på fremtidens fotballstjerner: Innsiden av NFFs talentleir

VG har fått eksklusiv tilgang til Norges Fotballforbunds (NFF) nasjonale talentleir, der 29 unge gutter drømmer om å bli A-landslagsspillere. Reportasjeserien 'Prisen for et landslag' utforsker hva som kreves for å nå toppen, fra barnefotballen til de tøffe utvelgelsene i ungdomsårene. Vi følger spillere som Frantz Johannessen og Einar Bøhmer mens de kjemper om å vise seg frem for trenerne og lære om lagånd, taktikk og eierskap til egen utvikling. En viktig lærepenge er at fremtiden er usikker, og at fokus og arbeidsmoral er avgjørende faktorer. Hva er oppskriften på å lykkes, og hvilke utfordringer møter de unge talentene?

I et møterom i Sarpsborg sitter 29 forventningsfulle gutter klare for en unik opplevelse. De er samlet for første gang som et lag for Norge, en miks av talentfulle spillere fra både toppklubber og mindre klubber spredt over hele landet. Denne samlingen er en del av Norges Fotball forbunds nasjonale talentleir, og for mange er det en drøm som går i oppfyllelse. Trener Tor Erik Gjertsen forbereder dem på det som venter, og vet at spenningen er stor.

Han husker selv hvordan det var for førstereisgutta. Denne reportasjeserien, 'Prisen for et landslag', utforsker hva som kreves for å bli en A-landslagsspiller. Reisen starter i barnefotballen, hvor alle får være med, og fortsetter gjennom ungdomsårene der konkurransen blir tøffere, før de endelig kommer inn i akademiene. Her blir nåløyet trangere og trangere. Frantz Johannessen fra Bærum og Einar Bøhmer fra Oslo er blant de som skal vise seg frem. NFFs ledere understreker viktigheten av å være seg selv, å ta sjanser og å jobbe hardt, selv om man mister ballen. De vektlegger også viktigheten av respekt, både for medspillere og for fasilitetene. Å oppføre seg og holde orden er grunnleggende krav. Håkon Grøttland, leder for Landslagsskolen, understreker at dårlig oppførsel ikke tolereres. Det handler om å bygge lagånd og vise respekt. Taktisk sett fokuseres det på spill i bakrom, mellomrom og rundt motstanderne. I ungdomslandskamper er målet å vinne 1-0 eller 2-1, og spissen må være på rett sted for å score mål. Gjertsen minner om at et godt liv som fotballspiller kan føre til et liv i Marbella. Grøttland viser frem en slide med tidligere uttak til talentleiren, deriblant Erling Braut Haaland. Han minner om at ingen kan forutse fremtiden, og at alle har muligheten til å nå sine mål. Han viser også en video av Haaland som bommer på flere sjanser, og fremhever hans fokus og arbeidsmoral. De unge guttene har mye å lære, både på og utenfor banen. I fjor spilte 16 600 tiåringer fotball i Norge, og bare en liten brøkdel av dem vil bli A-landslagsspillere. Grøttland forklarer at selektering starter på det tidspunktet der forskjellene i modning er størst. Han innrømmer at det er et paradoks, men nødvendig for å gi rett utfordring. Han nevner Martin Ødegaard som det eneste eksemplet på en spiller han var sikker på som talent. Grøttland fokuserer ikke bare på antall stjerner, men på hva alle lærer på veien. Å komme alene, dele rom med en fremmed, føle presset og bli vurdert er en viktig del av læringsprosessen. Frantz Johannessen og Einar Bøhmer kastes umiddelbart ut i øvelser. Det er høyt tempo, mye armbruk og tøffe dueller. For dem er det en annerledes opplevelse enn i klubbmiljøet. Einar, som kommer fra Oslo-klubben Heming, er en av de minste og må bruke andre kvaliteter som pasninger og tempo i spillet. I spillsekvensene er alt nytt. Nye ansikter, ingen relasjoner, og en følelse av å bli sett. Trenerne ser etter fart i beina, med ballen og i hodet. 'Eierskap til egen utvikling' er nøkkelen til suksess





