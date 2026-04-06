Jakten på Kuben: Stemmen i heisen avslører hemmeligheten?

VG undersøker likheten mellom stemmen i heisen og stemmen fra Kuben i TV 2s «Spillet». Etter å ha brukt AI og lydeksperter, fører sporene til en mulig datagenerert stemme. Men er det en person bak stemmen?

Lytt til saken. Den røde, lysende Kuben gløder urovekkende i mørket, som en vokter av hemmeligheter og kommende intriger. Inni høres en kvinnestemme, rolig, kald, kontrollert. Hvem skjuler seg bak? I fire sesonger av « Spillet » på TV 2 har Kuben sendt deltagerne ut i tvil, uro og drama. Men identiteten bak stemmen er en godt bevart hemmelighet. TV 2 har nektet å kommentere spekulasjoner, men spekulasjonene har vært mange, sporene få.

Men så, en dag, i en helt vanlig heis - rundt 400 steinkast unna innspillingsstedet for «Spillet» sesong fire på Nesøya i Asker, nærmere bestemt i VG-bygget i Oslo sentrum - skjer det noe. Heisdøren åpnes. Og med den: Mistanken. En kvinnestemme lyder innenfra, rolig, kald, kontrollert. Den er urovekkende lik stemmen fra Kuben. Denne stemmen informerer om etasjen, ikke om intriger. Kan dette være tilfeldig? Har VG snublet over det første ekte sporet i jakten på Kubens skjulte identitet? VG lytter til de to stemmene igjen og igjen, og jo mer de lytter, jo sterkere er likheten. De legger bevisene i hendene på AI, ved å bruke AI-tjenesten Phonexia for å identifisere talere ved hjelp av avansert stemmebiometrisk teknologi. Etter å ha lastet opp lydklippene, analyserer systemet og kommer med svaret: «Possible match». Dette er nok til å gi håp, men for lite til å konkludere. Videre går de over til menneskelig intelligens, og spør Ronny Furevik, VGs egen lydekspert, for å høre mellom linjene. Ronny kan ikke bekrefte at det er samme stemme, men han sitter igjen med en klar mistanke: Stemmen i heisen høres ikke menneskelig ut, men maskinell. Sporet leder til TK Elevator, selskapet bak heisen. Telefonhenvendelser og e-poster forblir ubesvart, men navnet på modellen er «Evolution». Brosjyren beskriver den som stillegående, rask og sikker, men ikke noe om stemmen. VG kontakter Heismontørenes fagforening, og Erik Eikedalen, organisasjonssekretær, undersøker saken. Han får kontakt med heismontører fra Otis, Kone, Schindler og TKE. De tre første bruker ekte mennesker fra kontoret, ofte regnskapsavdelingen. For TKEs Evolution, varierer det, og dialekter brukes avhengig av hvor i landet heisen er. Eikedalen peker på en detalj: I noen Evolution-heiser er det brukt en «datastemme». Dette antyder en mulig forbindelse. Han spekulerer i at TV 2 og TKE kan ha brukt samme datastemme, men han vet ikke hvilken leverandør de har brukt. Eikedalen leder VG videre til Benjamin Hauer, en heismontør med 14 års erfaring i teknisk avdeling i TK Evolution. Hauer mener stemmen i VG-huset er en standard lydfil, muligens datagenerert. Men så snur saken. Akkurat idet datastemme-teorien begynner å feste seg, kommer beskjeden som velter alt: Det er et menneske bak stemmen til Kuben





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Spillet Kuben TV 2 Heis Stemme Mysterie TKE Datastemme Etterforskning

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

