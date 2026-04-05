Jakten på Kubens stemme: Fra mystisk TV-figur til heis-mysterium

I fire sesonger av TV 2s «Spillet» har Kuben satt deltakerne på prøve med sin mystiske stemme. Nå har VG funnet et mulig spor i en heis. Kan dette lede til identiteten bak Kuben?

Lytt til saken. Den røde, lysende Kuben sender signaler av mystikk og intriger i mørket. En kvinnestemme lyder fra innsiden. Rolig. Kald. Kontrollert. Men hvem skjuler seg bak denne stemmen? I fire sesonger av « Spillet » på TV 2 har Kuben skapt usikkerhet og drama. Men identiteten til stemmen har forblitt et mysterium. TV 2 har nektet å kommentere spekulasjoner: Spekulasjonene har vært mange, men sporene få.

Men så, en dag, i en helt vanlig heis - omtrent 400 steinkast unna der «Spillet» sesong fire spilles inn - skjer det noe. Heisdøren åpnes. Og med den, mistanken. En kvinnestemme høres innenfra. Rolig. Kald. Kontrollert. Stemmen er urovekkende lik stemmen fra Kuben, men den informerer om etasjen du er i, ikke om intriger. Kan det være en tilfeldighet? Har vi funnet det første ekte sporet i jakten på Kubens skjulte identitet? VG har lyttet til de to stemmene igjen og igjen. Og likheten blir vanskeligere å ignorere for hver gang. Vi velger å bruke AI for å analysere bevisene. Vi prøver AI-tjenesten Phonexia, som hevder å kunne «identify speakers by voice» med «state-of-the-art voice biometrics technology». Lydklippene lastes opp. Systemet analyserer. Vurderer. Konkluderer. Svaret blir: «Possible match.» Dette er nok til å gi oss et håp, men altfor lite til å trekke en sikker konklusjon. Vi trenger en som kan høre mellom linjene. En som forstår hva som skjules i lydbølgene. Vi trenger Ronny Furevik, VGs egen lydekspert, som har jobbet med lyd i over ti år. Ronny kan ikke bekrefte at det er samme stemme, men mistanken er der: Stemmen i heisen høres ikke menneskelig ut. Den er maskinell. Kanskje ligger svaret ikke i selve stemmen, men i systemet bak. Vi ser opp. Rundt. Inne i heisen. Der står tre bokstaver som vi burde ha festet oss ved tidligere: «TKE», TK Elevator, selskapet bak heisen. Hvis noen vet hvor stemmen kommer fra, burde det være dem. Telefonhenvendelser sendes videre, til Bergen, Oslo og hovedkontoret i Tyskland, men ingen kan svare. Mailer forblir ubesvart. Det eneste sikre sporet vi finner, er inne i heisen. Der står navnet på modellen: Evolution. I brosjyren beskrives den som stillegående, rask og sikker, men om stemmen står det ingenting. Når produsenten forblir taus, må vi finne noen andre. Vi ringer Heismontørenes fagforening. Erik Eikedalen, organisasjonssekretær, lover å undersøke. Han kontakter heismontører som jobber i Otis, Kone, Schindler og TKE. I de tre første benytter de ekte folk, ofte fra regnskapsavdelingen, røper Eikedalen. Når det gjelder TKEs Evolution, er det faktisk ikke samme stemme i alle heisene. Det kommer an på hvor i landet den er, for de bruker dialekter. TKE benytter mest ekte folk, også her fra regnskap... Men i noen av Evolution-heisene er det brukt en «datastemme». Det kan bety at vi er på sporet av noe. Eikedalen kan ikke bekrefte hvilken leverandør som er brukt. Men han peker oss videre. Vi får tak i Benjamin Hauer, heismontør i 14 år og jobber i teknisk avdeling i TK Evolution. Han tror stemmen i heisen i VG-huset er en standard lydfil, som kan være datagenerert. Men han er ikke helt sikker. Dette gir oss håp om en løsning. Det er da saken snur. Akkurat idet datastemme-teorien begynner å feste seg, kommer beskjeden som velter alt. – Det er et menneske bak stemmen til Kuben





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

