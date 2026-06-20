James Burrows, en av TV-historiens mest innflytelsesrike regissører, går bort

James Burrows, en av TV-historiens mest innflytelsesrike og elskede regissører, gikk bort fredfullt i dag omgitt av sin kjære familie. Burrows brukte hele karrieren sin bak kameraet og spesialiserte seg på situasjonskomedier, såkalte "sitcoms". Blant hans mest kjente verk er "Cheers", der han regisserte 243 av 273 episoder, og "Will & Grace", der han stod bak samtlige 246 episoder.

Vi feirer det ekstraordinære livet og den varige arven etter James "Jimmy" Burrows, som gikk bort fredfullt i dag omgitt av sin kjære familie. I mer enn fem tiår var Burrows en av de mest innflytelsesrike og elskede regissør ene i TV-historien. fredag 19. juni, dagen han døde, 85 år gammel.

Burrows brukte hele karrieren sin bak kameraet og spesialiserte seg på situasjonskomedier, såkalte "sitcoms". Selv om få TV-seere kjente ansiktet hans, kjente de godt til arbeidet hans. Han regisserte over tusen episoder gjennom sin lange karriere, og var med på å forme dagens TV-komedier. Blant hans mest kjente verk er "Cheers", der han regisserte 243 av 273 episoder, og "Will & Grace", der han stod bak samtlige 246 episoder.

Han regisserte også en rekke episoder av "Venner for livet" og "Frasier", samt pilotepisodene til "To og et halvt menneske" og "The Big Bang Theory". Hans aller siste TV-opptreden kom i mai, i den tredje sesongen av HBO-serien "The Comeback" med Lisa Kudrow. Der spiller han en fiktiv versjon av seg selv – en regissør hyret inn for å lage den første situasjonskomedie-piloten skrevet helt av kunstig intelligens.

Men ifølge karakteren hans kan komedie skrevet av KI aldri bli virkelig god. Kudrow hedret Burrows etter dødsfallet med et bilde av de to fra innspillingen på en Instagramhistorie. VENN: Lisa Kudrow jobbet med James Burrows både i "Venner for livet" og i "The Comeback" – som ble hans siste TV-opptreden. Foto: Scott A Garfitt / AP / NTB Burrows ble født i Los Angeles i 1940, men vokste opp i New York.

Faren, Abe Burrows, var en kjent Broadway-forfatter og regissør. James studerte ved Yale School of Drama, og begynte ikke å jobbe med TV-komedier før han var 35 år gammel. NBC, som sendte mange av seriene hans, beskriver ham som "mesteren bak kulissene som visste akkurat hvilke knapper han skulle trykke på"





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Burrows Sitcoms Cheers Will & Grace Lisa Kudrow The Comeback The Big Bang Theory To Og Et Halvt Menneske Venner For Livet Frasier The Comeback Sitcom Regissør Komedie Kunstig Intelligens Sitasjonskomedie Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør Sitcom-Regissør

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blant nyheter: Trafikkontroller, politiaksjoner og skolereformer i VestlandDenne artikkelen presenterer en samling av ulike hendelser fra Vestland, inkludert trafikkontroller der førere er stanset for fartøy, ruspåvirket kjøring og manglende førerkort. Videre er det politiaksjoner relatert til drapsetterforskning, voldtektssiktelser og savnede personer. I tillegg dekkes skolepolitikk med nye felles regler for mobilbruk, og en innbruddshistorie som har utløst mistanke om arbeidslivskriminalitet i matleveringsbransjen.

Read more »

Fare for streik blant de kabinansatte i SASAlle tas ut hvis streik fra onsdag morgen.

Read more »

Fellesforbundet varsler streik blant SAS kabinansatteFellesforbundet har varslet om mulig streik for alle sine kabinansatte i SAS fra onsdag dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører til enighet. Forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen understreker at fagforeningen alltid søker løsninger, men at arbeidsforholdene og lønnsspørsmålet er komplekse. Streiken unntas beredskapsoppdrag og flyvninger til og fra Svalbard. Konflikten har store konsekvenser for SAS, reisende og den skandinaviske arbeidsmodellen.

Read more »

Fellesforbundet varsler mulig streik blant alle kabinansatte i SAS fra onsdag morgenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »