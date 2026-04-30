James Comey tiltalt for drapstrussel mot Donald Trump etter Instagram-bilde

Den tidligere FBI-direktøren James Comey er tiltalt for å ha truet med å drepe president Donald Trump etter et Instagram-bilde med tallene «86 47». Tiltalen kommer etter at Trump-kretsen tolket bildet som en trussel, selv om Comey hevder det var et uskyldig skjellmønster. Saken har utløst debatt om politisk forfølgelse og rettferdighet.

James Comey (65) postet i fjor et bilde fra en strandtur i Nord-Carolina der tallene «86 47» var utformet av skjell i sanden. Han delte bildet på Instagram med teksten «Stilig skjellformasjon på strandturen min», men slettet det kort etter.

Likevel ble bildet fanget opp av president Donald Trumps nærmeste krets, som tolket tallene som en drapstrussel mot ham. Denne uken ble Comey tiltalt av en føderal storjury i Nord-Carolina for å ha truet med å ta livet av USAs 47. president. Comey møtte til en rettshøring om saken på onsdag, som varte mindre enn 10 minutter, ifølge CNN. Han ble løslatt uten vilkår, men risikerer 10 år i fengsel hvis han blir dømt.

Hva mente han egentlig med «86 47»? Ifølge det amerikanske justisdepartementet skal tallene tolkes som en trussel om å drepe presidenten.

«47» viser til Trump, som er USAs 47. president, mens «86» er amerikansk slang med flere betydninger. Ifølge «Green's Dictionary of Slang» oppsto uttrykket som et kodespråk på amerikanske spisesteder tidlig på 1900-tallet. Jesse Sheidlower forklarer at «86» opprinnelig betød at man var tom for noe, men i moderne tid kan det også bety å kaste ut, avvise eller kvitte seg med noe eller noen.

I noen sammenhenger har det utviklet seg til å bety noe mer ondskapsfullt – å eliminere eller drepe. Sheidlower sier til The New York Times at tanken om at Comey skulle ha antydet dette er absurd. Han påpeker at mordassosiasjoner kan knyttes til nesten ethvert slangord som handler om forsvinning. President Donald Trump har sagt at «86» er mafiaslang brukt av gangstere.

Tiltalen mot Comey inneholder to anklager: at han truet med å drepe presidenten eller påføre ham kroppsskade, og at han brøt en lov som forbyr trusler i kommunikasjon over delstatsgrenser. Fungerende justisminister Todd Blanche sier at å true presidentens liv er et alvorlig brudd på nasjonens lover. FBI-direktør Kash Patel uttaler at Comey oppfordret til en trussel mot Trumps liv og la det ut på Instagram.

Comey svarte samme dag med en video der han sa at han fortsatt er uskyldig og ikke redd. Han forklarte at han ikke var klar over at noen forbinder tallene med vold, men at han hadde antatt at skjellene stavet ut «et politisk budskap». Eirik Løkke, Civita-rådgiver, sier til VG at dette er en politisk hevntokt fra Trump. Han mener tiltalen er «bogus» og at det er svært lite sannsynlig at Comey blir dømt.

Dette er den andre tiltalen mot Comey i Trumps andre presidentperiode. I fjor ble han tiltalt for å ha løyet for Kongressen, men tiltalen ble forkastet av en føderal dommer fordi aktoren var ulovlig utnevnt





