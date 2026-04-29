James Comey tiltalt for kontroversielt Instagram-innlegg – anklaget for dødstruelse mot Trump

Tidligere FBI-sjef James Comey er tiltalt for et Instagram-innlegg som amerikanske myndigheter tolker som en dødstruelse mot president Donald Trump. Saken har skapt stor debatt i USA, og kommer etter en tidligere tiltale som ble avvist av domstolene.

Tidligere FBI -sjef James Comey står igjen i rettssalen, denne gangen tiltalt av det amerikanske justisdepartementet for et kontroversielt Instagram -innlegg fra 2025. Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har fått tilgang til tiltalen, er Comey anklaget for å ha truet president Donald Trump på livet.

Innlegget viser Comey på stranda med skjell som til sammen staver tallene «86 47». I amerikansk slang står «86» for «å kvitte seg med noe», mens «47» refererer til Trumps plassering som USAs 47. president. Republikanerne og Trumps administrasjon reagerte sterkt på innlegget, som de mente kunne tolkes som en dødstruelse. Comey slettet posten etter få timer, men tiltalen følger likevel.

– Enhver fornuftig person ville tolket innlegget som at Comey hadde til hensikt å skade Trump, heter det i tiltalen. Comey selv har reagert rolig på anklagen. – Jeg er fortsatt uskyldig, jeg er fortsatt uredd og jeg tror fortsatt på en uavhengig føderal rettsinstans, så kjør på, sa han i en video. Dette er ikke første gang Comey blir tiltalt.

I september i fjor ble han anklaget for å ha feilinformert Senatets justiskomité og for å ha løyd om at han ikke hadde gitt noen i FBI tillatelse til å være en anonym kilde til mediene. Saken ble imidlertid avvist i november etter at en føderal dommer fant at statsadvokaten som reiste tiltalen var ulovlig utnevnt av Justisdepartementet på Trumps oppfordring. Konflikten mellom Trump og Comey har vært langvarig.

Presidenten har lenge anklaget den tidligere FBI-sjefen for å ha misbrukt rettsvesenet mot ham, blant annet gjennom etterforskning av russisk innblanding i valgkampen i 2016. I fjor høst ba Trump offentlig sin daværende justisminister Pam Bondi om å ta grep mot politiske motstandere. Juridiske eksperter mener at også denne tiltalen kan ende uten hell for påtalemyndigheten, da den bygger på en tveksom tolkning av Comeys handlinger





