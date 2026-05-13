James Shirah Dømt Til Minst 30 År I fengsel For Forsettlig Drap

James Shirah, 24 år, ble dømt til minst 30 år i fengsel for forsettlig drap på Terry Taylor Jr., 29 år, i august i 2024. Shirah og Taylor var i en krangel under bryllupsfesten til Shirah og Savanah Collier, som var til stede på bryllupsfesten. Shirah kjørte på Taylor i en SUV i gaten foran huset, og Taylor ble kritisk skadet og døde på sykehuset.

Det som skulle vært den lykkeligste dagen i livet til 24 år gamle James Shirah , endte i ren tragedie. I august i 2024 giftet han seg med kjæresten sin, 23 år gamle Savanah Collier, i den amerikanske delstaten Michigan.

Etter vielsen startet bryllupsfesten, som fant sted på en pizzarestaurant i byen Flint. Senere flyttet festen seg til et hus. Terry Taylor Jr. var forloveren til Shirah. I løpet av bryllupsfesten havnet Shirah og Taylor i en alkoholfylt krangel, skriver CBS News.

Det endte med at Shirah kjørte på Taylor i en SUV i gaten foran huset.

Det endte med at Shirah kjørte på Taylor i en SUV i gaten foran huset. Hadde drukket... Sammenstøtet var så kraftig at Taylor ble slengt høyt opp i luften. Taylor ble kritisk skadet og døde på sykehuset. 29-åringen hadde fire barn og var forlovet.

Mandag ble Shirah dømt til minst 30 år i fengsel for forsettlig drap. Tiltalt for medvirkning... Savanah Collier er tiltalt, for medvirkning til drap. Hun har erkjent straffskyld og skal etter planen dømmes senere i mai.

- Det eneste jeg kan gjøre for resten av livet mitt er å uttrykke min beklagelse og anger ... Jeg vil for alltid være lei meg, sa Shirah i retten på mandag. Forsvareren til Shirah argumenterte for at påkjørselen ikke ble gjort med vilje. Aktoratet la på sin side vekt på at Shirah forlot åstedet etter påkjørselen, før han senere vendte tilbake og slo Taylor.

- Du er en drapsmann... James Shirah var tydelig preget i retten. Han er ikke tidligere straffedømt. - Mr. Shirah, jeg tror ikke at du er en kriminell.

Du er derimot en drapsmann, sa dommeren Khary Hanible i retten, ifølge AP. Flere av Taylors etterlatte var til stede i retten. Søskenbarnet hans, Eren, tok til orde for at Shirah burde straffes så hardt som mulig. Hun var selv til stede på bryllupsfesten, og bevitnet Taylor liggende på bakken etter påkjørselen.

- Da jeg nådde ham, var blod alt jeg kunne se, sa Eren i retten





