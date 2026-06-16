Jan Paul van Hecke på vei til Tottenham

Tottenham Hotspur er nær å signere Brighton-stopperen Jan Paul van Hecke for 52 millioner pund. Overgangen gjenforener ham med trener Roberto De Zerbi.

Jan Paul van Hecke, den nederlandske midtstopperen, er på vei til Tottenham Hotspur i en overgang verdt 52 millioner pund. Ifølge The Athletic er klubbene enige om en avtale, og 26-åringen forventes å gjennomføre medisinsk testing i løpet av få dager.

Van Hecke har kun ett år igjen av kontrakten med Brighton, og klubben har valgt å selge ham nå for å unngå å miste ham gratis neste sommer. Overgangen betyr at Van Hecke gjenforenes med sin tidligere Brighton-sjef Roberto De Zerbi, som nå leder Spurs. De Zerbi var treneren som hentet Van Hecke til Brighton og ga ham sjansen til å etablere seg som en av de beste midtstopperne i Premier League.

Siden ankomsten fra NAC Breda i 2020 har Van Hecke spilt 131 kamper for Brighton, og han har blitt kjent for sin rolige ballbehandling og gode pasningsfot. Tottenham trengte forsterkninger i forsvaret etter en skuffende sesong der de endte på 17. plass i Premier League. Allerede har klubben hentet Marcos Senesi og Andy Robertson på frie overganger, men Van Hecke er ment å erstatte kaptein Cristian Romero, som ser ut til å forlate klubben.

Romero har slitt med skader og manglende lojalitet, og hans avgang virker uunngåelig. Avtalen mellom Tottenham og Brighton skal ikke påvirke Brightons forsøk på å hente Luka Vuskovic fra Spurs. Brighton fikk nylig avvist et bud på 30 millioner pund for 19-åringen, som var på lån hos Hamburg forrige sesong. Van Hecke er for tiden med Nederlands tropp i VM, men forventes å reise til London for å fullføre overgangen så snart mesterskapet er over.

Van Hecke har en oppreist løpsstil som minner om den norske landslagssjefen Ståle Solbakken fra hans aktive karriere. I Nederlands åpningskamp mot Japan i VM fikk han karakteren 7,5 av nederlandske medier. Hans tilstedeværelse i forsvaret vil utvilsomt styrke Tottenham, som har slitt med å holde nullen i flere kamper forrige sesong. Med Van Hecke, Senesi og Robertson i laget håper De Zerbi å bygge et solid forsvar som kan ta Spurs tilbake til toppstriden i Premier League





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Jan Paul Van Hecke Tottenham Brighton Premier League Overgang

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