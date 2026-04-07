Janne Andersson bryter tausheten: Uttaler seg om Djordjic-konflikten i ny selvbiografi

Tidligere svensk landslagssjef Janne Andersson forteller om konflikten med Bojan Djordjic etter EM-kvalifiseringskampen i sin nye selvbiografi. Boken gir innsikt i hendelsene og Anderssons perspektiv på konflikten og mediedekningen.

Etter en EM-kvalifiseringskamp mellom Sverige og Aserbajdsjan i mars 2023, oppsto det en opphetet situasjon mellom den tidligere landslagssjefen og Bojan Djordjic , en episode som spredte seg som ild i tørt gress utenfor Sverige s grenser. Etter tre år med offentlig taushet, har nå Janne Andersson valgt å bryte stillheten og uttaler seg om den omtalte TV-hendelsen i sin nye selvbiografi, «Då var då».

Boken gir et innblikk i hendelsene som ledet opp til det eksplosive møtet og Anderssons perspektiv på de involverte. Han beskriver hvordan gnisninger begynte å oppstå allerede under treningene i forkant av kampen mot Aserbajdsjan. Andersson hevder at han følte at Viaplays eksperter ikke stilte ham relevante spørsmål under intervjuet etter kampen, men heller var mer opptatt av å fremme sine egne meninger og synspunkter. Han uttrykker frustrasjon over det han oppfattet som en mangel på genuine forsøk på dialog eller forståelse. \I sin selvbiografi beskriver Andersson hvordan han opplevde intervjuet som en enveiskommunikasjon. Han hevder at ekspertene var mer opptatt av å «trykke ut det de hadde sagt gjennom hele kampen, selge sine meninger, ikke søke diskusjon, enighet eller engang forståelse», ifølge Aftonbladet. Andersson forteller at spillergruppen selv var vitne til hendelsen med stor forundring. Det var et intervju som satte et sterkt preg på stemningen etter kampen. Han understreker at fokuset virket å være mer på å formidle ekspertenes forhåndsbestemte meninger, snarere enn å gi ham en mulighet til å forklare eller gi sin versjon av hendelsene. Denne opplevelsen har tydeligvis satt spor i ham, og han uttrykker sin skuffelse over hvordan han følte seg behandlet i situasjonen. Det spesifikke TV-intervjuet fanget også oppmerksomheten internasjonalt. Hendelsen ble omtalt i media i flere land, inkludert Italia. Hele situasjonen illustrerer kompleksiteten og spenningen som kan oppstå i forbindelse med fotballkamper på høyt nivå, og samspillet mellom spillere, trenere og media. \Anderssons selvbiografi gir også et innblikk i hans tid som landslagssjef, og de utfordringene han møtte. Boken forventes å bli en viktig kilde for å forstå Anderssons perspektiv på hendelsene. Han gir sine lesere innsikt i hvordan han opplevde presset og forventningene som følger med å lede et landslag. Han reflekterer over beslutningene han tok, og konsekvensene av disse. «Då var då» er ikke bare en bok om den omtalte hendelsen med Djordjic, men også en fortelling om Anderssons tid i spissen for det svenske landslaget. Den gir et dypere innblikk i hans filosofi, hans lederstil, og hvordan han taklet de ulike utfordringene som møtte ham underveis. Boken forventes å skape diskusjon rundt temaer som medienes rolle i idretten, presset på trenere og spilleres forhold til media. Boken vil garantert bli lest av fotballinteresserte over hele verden, og vil definitivt være et viktig bidrag til fotballhistorien





