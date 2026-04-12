Janne Formoe om ny kjærlighet: – Jeg visste ikke at det fantes en sånn mann

Skuespiller Janne Formoe åpner seg om sitt forhold til Alexander Even Henriksen og forteller om hvordan de fant kjærligheten. Hun beskriver den umiddelbare forelskelsen og hvordan Henriksen har blitt hennes beste venn og livspartner. Formoe deler sine tanker om å finne lykken på nytt og hvordan Henriksen støtter henne både i livet og i hennes kreative prosjekter.

Skuespiller Janne Formoe (50) har funnet kjærlighet en på nytt, og åpner nå opp om sitt forhold til Alexander Even Henriksen (52) i et åpenhjertig intervju. Formoe, som er kjent for sin rolle som Sunniva i Kaptein Sabeltann -forestillingene og sitt soloshow « Janneloven », forteller om hvordan kjærlighet en blomstret i 2023. Hun deler sine tanker om å finne lykken i voksen alder og hvordan Henriksen har blitt en viktig del av livet hennes.

Formoe har vært en kjent figur i offentligheten siden hun var ung, og har vokst opp i rampelyset som datter av Terje Formoe, skaperen av Kaptein Sabeltann. Hun debuterte som Sunniva allerede som 15-åring, og tilbrakte seks år på scenen i Dyreparken før hun fortsatte utdannelsen ved Teaterhøyskolen. Med «Janneloven» har hun reist landet rundt, og forestillingen har fått gode tilbakemeldinger. Formoe beskriver prosessen med å skape showet som en reise gjennom livet, med både humor og alvor.\Formoe forteller åpent om sitt forhold til Alexander Even Henriksen, som hun møtte gjennom felles venner. Hun beskriver møtet som en umiddelbar forelskelse, og at hun føler at hun har funnet sin beste venn og livspartner i ham. Hun uttrykker glede over å ha funnet en mann som støtter henne og gjør livet hennes bedre. Henriksen har også vært en viktig støtte i hennes kreative prosesser, blant annet ved å hjelpe henne med å skrive «Janneloven». Formoe beskriver at de to har et nært og lekent forhold, og at de deler mange gode stunder sammen. I intervjuet reflekterer hun også over livets vendinger, og hvordan hun har lært å sette pris på de små tingene i livet. Formoe har tidligere vært i et forhold med Jan Fredrik Karlsen, som hun har en datter sammen med. Hun er tydelig på at Henriksen er en viktig del av hennes liv.\Formoe deler også detaljer om deres forhold i sosiale medier, hvor hun har uttrykt sin kjærlighet og beundring for Henriksen ved flere anledninger. Hun roser ham for hans støttende natur, humor og intelligens. Hun nevner at han er både hennes klippe og hennes beste venn. Formoe har også hovedrollen i den nye filmen «Jentetur», som har premiere i oktober. Gjennom sine offentlige uttalelser og sitt arbeid, fortsetter Formoe å vise at hun er en sterk og inspirerende kvinne som ikke er redd for å være åpen om sitt liv. Hun deler sine tanker om forventningene til filmen, og gir et innblikk i sitt mangfoldige liv, både på og utenfor scenen. Formoe viser at hun verdsetter kjærlighet og vennskap, og at hun er takknemlig for alt hun har i livet sitt





Janne Formoe Alexander Even Henriksen Kjærlighet Janneloven Kaptein Sabeltann

