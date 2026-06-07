Jannecke Weeden: Jeg har fått et nytt syn på generasjonen som kom før meg

Jannecke Weeden markerer 50-årsdagen med å være åpen om kvinnehelse, hormonbehandling og overgangsalderen. Hun innrømmer at hun har fått et nytt syn på generasjonen som kom før henne etter å ha opplevd hormontåka selv.

Jannecke Weeden har nådd 50 år og markerer dette med å være åpen om kvinnehelse, hormonbehandling og overgangsalderen. Hun innrømmer at hun har fått et nytt syn på generasjonen som kom før henne etter å ha opplevd hormontåka selv.

Weeden mener at samfunnet har en tendens til å dømme voksne kvinner hardt, spesielt sammenlignet med menn, som også går gjennom hormonelle endringer. Hun mener at menn også går gjennom overgangsalderen, men at dette ikke blir diskutert like mye som kvinners erfaringer. Weeden har selv opplevd store plager under overgangsalderen, inkludert en ekstrem kløe, nattesøvnenes ødelagning og voldsomme hetetokter. Hun har imidlertid fått en redning ved hjelp av hormonbehandling, som har gjort at hun har mindre plager i hverdagen.

Weeden mener at debatten om hormonbehandling og overgangsalderen må løftes opp på politisk nivå og at folk må få tilgang til behandlingen på blå resept





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Jannecke Weeden Kvinnehelse Hormonbehandling Overgangsalder Samfunn Kvinner Menn

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