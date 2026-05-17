Jannik Sinner vs. Casper Ruud: Masters-finalen i Roma

Jannik Sinner vant Masters-turneringen i Roma for første gang, mens Casper Ruud fikk en sterk start men falt til slutt. Ruud herjet i semifinalen og sikret seg finalebilletten.

JANNIK SINNER – CASPER RUUD : 6–4, 6–4 Sinner har dermed vunnet samtlige Masters-turneringer og sikret den første hjemmeseieren i Roma på 50 år. Ruud fikk imidlertid en drømmestart mot verdenseneren da han først servet inn første game, før han brøt Sinner i neste.

– Det er en herlig start, konstaterer Christer Francke. Drømmestarten vekker også reaksjoner i Italia. – Ruud bryter umiddelbart. Sinner får en vanskelig start, scorer bare ett poeng og klarer ikke å treffe en førsteserve, skriver Corriere dello Sport.

Dessverre for Ruud ble han brutt rett tilbake. – Nå er han i gang, Sinner, utbryter Francke. Les også: Måper av TV-bildene: – Griseflaks Sinner snuddeRuud og Sinner fulgte hverandre hele veien til 4-4, før italieneren kjempet seg til et nytt brudd og vant til slutt settet 6–4. Sinner startet også sterkt med å bryte Ruuds første serve i andre sett.

– Casper ser bitte litt mer sliten ut her nå, sier Francke. – Momentet er litt snudd, fortsetter han. Les også: Manchester United-sjokk: – Skal nesten ikke være mulig Henger medSinner økte til 2-0 i sitt servegame, før Ruud reduserte. – Veldig godt gjort av Casper.

Han henger med, sier TV 2-kommentatoren. Ruud og Sinner fulgte hverandre til 5-4, før hjemmefavoritten brøt og sikret seieren. Ruud herjet i semifinalen i Roma og sikret seg finalebilletten da han knuste Luciano Darderi 6-1, 6–1.





