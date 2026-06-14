Japan utlignet mot Nederland på Dallas Stadium - poengdeling i åpen gruppe

Japan reddet poeng mot Nederland etter en sen utligning på Dallas Stadium, og gruppen er nå helt åpen foran de siste kampene mellom Sverige og Tunisia.

Japan tok en dramatisk poengdeling mot Nederland på Dallas Stadium i Arlington, Texas, etter at den japanske spilleren, som kun hadde vært på landslaget i elleve dager, utlignet i de siste minuttene av kampen.

Kampen hadde startet med en rolig første omgang, men i andre omgang ble tempoet høyere og Nederland tok ledelsen gjennom en scoring fra Van Dijk. Bare syv minutter senere svarte den japanske angriperen fra West‑Ham med et kraftfullt skudd fra 16‑meteren som sendte ballen i mål og ga Japan et midlertidig ledende resultat på 2‑1.

Publikum, som besto av en blanding av lokale amerikanske supportere og internasjonale fans, heiet ivrig etter hvert mål, og stemningen på tribunen nådde et crescendo da Japan fant likhetspoeng i de siste sekunder av den regulære spilletiden. Dette resultatet sikrer begge lagene ett poeng hver, og gjør gruppen uavgjort med to poeng på hvert lag, noe som holder spenningen høy frem mot de kommende kampene mellom Sverige og Tunisia som spilles natt til mandag norsk tid.

Etter kampen ble flere eksperter fra TV 2 kalt inn i studio for å analysere situasjonen. Yaw Ihle Amankwah stilte kritiske spørsmål til den nederlandske laget om deres evne til å nå langt i turneringen, og understreket at Van Dijks form allerede tydeligvis har begynt å avta. I en direkte kommentar sa ekspertkommentator Petter Myhre at Van Dijks mål var helt avgjørende for Nederlands tidlige ledelse, men at den japanske utligningen viste hvor raskt momentum kan skifte i internasjonale oppgjør.

Van Dijk selv erkente i et kort intervju med nederlandske medier at laget hadde gjort feil og at de måtte analysere nøyaktig hva som hadde gått galt, samtidig som han understreket at de måtte unngå å la motstanderne utlignende så raskt igjen. Den japanske spilleren som markerer seg med hvit og blå drakt, og som har sin klubblunsj i Premier League, har nå blitt en av turneringens mest omtalte nykommere.

Bare elleve dager etter sin landslagspremiere har han allerede åpnet målskiva på den største scenen i dette verdensmesterskapet, og hans prestasjon har blitt hyllet både i Japan og internasjonalt. Til tross for at Japan kun har sikret ett poeng fra denne kampen, er optimismen blant japanske supportere høy, ettersom de har demonstrert at de kan stå imot mer erfarne motstandere. For nå ligger gruppen helt åpen, og de neste kampene vil avgjøre hvilke lag som går videre til sluttspillet.

Spenningen bygger seg opp i Stockholm og Tunis hvor Sverige og Tunisia møtes, og begge lag vet at et tap kan gjøre det vanskelig å kvalifisere seg videre. Fans og analytikere venter i spenning på resultatene, som vil sette retningen for resten av turneringen





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