Japaniske forskere oppdager en dvergplaneten med en syltynn atmosfære i Kuiperbeltet

Forskere i Japan har oppdaget at ett av TNO-ene, 2002 XV93, har en syltynn atmosfære. Sekundene som viste den gradvise lysovergangen tyder på at lyset er blitt bøyd gjennom en atmosfære, og det er en mulighet at atmosfæren har oppstått etter et massivt sammenstøt eller at isvulkaner står bak det syltynne sløret. Forskere vil følge med på om atmosfæren tynnes ut i årene som kommer for å fastslå hva som er kilden.

Vårt lille solsystem er omkranset av Kuiperbeltet , et område i solsystemet utenfor Neptun fylt med isbelagte steinklumper og dvergplaneter. Blant disse TNO-ene (trans-Neptunian objects) er det en dvergplaneten, Pluto, som er den største.

Nå har forskere i Japan gjort et oppsiktsvekkende funn: ett av TNO-ene, 2002 XV93, har en syltynn atmosfære. Det trodde forskere var umulig, frem til nå. Atmosfæren ble oppdaget da 2002 XV93 passerte foran en lyssterk stjerne. Sekundene som viste den gradvise lysovergangen tyder på at lyset er blitt bøyd gjennom en atmosfære.

Det er en mulighet at atmosfæren har oppstått etter et massivt sammenstøt som har frigitt gasser på planeten, eller at isvulkaner står bak det syltynne sløret. Forskere vil følge med på om atmosfæren tynnes ut i årene som kommer for å fastslå hva som er kilden. Det kraftige James Webb Space Telescope kan også gi en pekepinn på hva atmosfæren er bygget opp av





