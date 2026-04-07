Japansk forskerteam setter ny rekord med indiumfri solcelle

Forskere ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan har utviklet en ny solcelle uten indium, med en virkningsgrad på 12,28 prosent. Dette er en ny rekord innen solcelleteknologi.

Et japansk forskerteam har oppnådd en ny banebrytende milepæl innen solcelleteknologi. De har utviklet en solcelle helt uten bruk av det sjeldne og kostbare metallet indium, som tradisjonelt er en kritisk komponent i CIGS-tynnfilmsolceller. Resultatet er en solcelle med kobbergalliumselenid som har vist en imponerende virkningsgrad på 12,28 prosent. Denne prestasjonen markerer en forbedring fra den tidligere rekorden på 12,25 prosent, også satt av samme forskerteam i 2024.

Utviklingen signaliserer et betydelig steg mot mer bærekraftige og kostnadseffektive solcelleløsninger, potensielt revolusjonerende for produksjonen av fornybar energi. Forskerne ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) leder an i denne innovasjonen, og deres arbeid åpner for nye muligheter innen fornybar energiproduksjon.\Forskernes innsats er rettet mot å erstatte indium med et mer tilgjengelig og økonomisk fordelaktig materiale, uten å kompromittere ytelsen. Kobbergalliumselenid, som er hovedkomponenten i den nye solcellen, viser lovende egenskaper for bruk i tandemceller. I disse cellene vil kobbergalliumselenid fungere som toppcelle, som absorberer den energirike blå og ultrafiolette delen av solspekteret. Under ligger en silisiumsbasert bunncelle som håndterer det røde og infrarøde lyset. Denne tandemcelle-tilnærmingen øker effektiviteten i solcelleomvandlingen ved å utnytte et bredere spekter av sollys. Shogo Ishizuka, en av forskerne, fremhever den høye absorpsjonskoeffisienten til kobbergalliumselenid som en sentral fordel. Dette gjør at selv svært tynne lag av materialet kan absorbere en betydelig mengde solenergi, noe som potensielt kan redusere materialforbruket og kostnadene ved solcelleproduksjon. Neste fase for forskerne innebærer å utvikle matchende bunnceller og gjennomføre grundige kostnadsanalyser for å sikre at teknologien er kommersielt levedyktig for masseproduksjon.\Veien videre for AIST-forskerne er preget av en fokusert innsats mot å realisere kommersiell produksjon av indiumfrie solceller. De vil fokusere på å optimalisere både topp- og bunnceller for å maksimere effektiviteten og minimere kostnadene. Dette inkluderer forskning på alternative materialer og produksjonsmetoder for å redusere de totale produksjonskostnadene. En nøkkel til suksess vil være å demonstrere at teknologien er konkurransedyktig i forhold til eksisterende solcelleløsninger, både når det gjelder ytelse og pris. Kostnadsanalyser vil være avgjørende for å kartlegge de økonomiske fordelene ved bruk av kobbergalliumselenid og for å identifisere potensielle hindringer for masseproduksjon. I tillegg til tekniske utfordringer, må forskerne også vurdere miljømessige aspekter ved produksjonen og sikre at den er bærekraftig. Dette innebærer en helhetlig tilnærming som tar hensyn til hele livssyklusen til solcellene, fra råmaterialer til avhending





